Трамп нарушил закон, заморозив помощь Украине - Счетная палата

Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)

Бюджетное управление Администрации президента США Дональда Трампа нарушило закон, когда заморозило выделение 214 миллионов долларов на военную помощь Украине. К такому выводу пришла Счетная палата США, сообщается на ее сайте.

Там пояснили, что президент имеет узкие, ограниченные полномочия удерживать ассигнования в соответствии с законом о контроле за бюджетными расходами 1974 года.

"Бюджетное управление администрации президента сообщило Счетной палате, что оно удерживает средства, чтобы гарантировать, что они не будут потрачены "таким образом, который может противоречить внешней политике президента". Закон не позволяет бюджетному управлению удерживать средства по политическим мотивам", - говорится в сообщении.

Полный текст решения Счетной палаты США.