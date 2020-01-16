Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трамп нарушил закон, заморозив помощь Украине - Счетная палата

Трамп нарушил закон, заморозив помощь Украине - Счетная палата - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)
16.01.2020, 18:19

Закон не позволяет бюджетному управлению администрации президента удерживать средства по политическим мотивам

Бюджетное управление Администрации президента США Дональда Трампа нарушило закон, когда заморозило выделение 214 миллионов долларов на военную помощь Украине. К такому выводу пришла Счетная палата США, сообщается на ее сайте.

Там пояснили, что президент имеет узкие, ограниченные полномочия удерживать ассигнования в соответствии с законом о контроле за бюджетными расходами 1974 года.

"Бюджетное управление администрации президента сообщило Счетной палате, что оно удерживает средства, чтобы гарантировать, что они не будут потрачены "таким образом, который может противоречить внешней политике президента". Закон не позволяет бюджетному управлению удерживать средства по политическим мотивам", - говорится в сообщении.

Полный текст решения Счетной палаты США.

Напишите нам
Владимир Зеленский дональд трамп помощь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 