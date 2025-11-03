Адмирал НАТО назвал войну РФ против Украины "пустой тратой жизней" и настаивает на диалоге

НАТО продолжит поддерживать Украину, однако необходимо садиться за стол переговоров ради долгосрочного мира, считает Драгоне

Джузеппе Драгоне (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне считает, что война России против Украины зашла в тупик и необходимо начинать переговоры уже сейчас. Об этом он заявил в комментарии BBC.

"Альянс сильнее наших противников, и мы останемся с Украиной до того дня, когда наступит мир. Пришло время сесть и поговорить, потому что это пустая трата жизней", – сказал Драгоне.

Он назвал войну против Украины стратегическим провалом российского диктатора Владимира Путина, несмотря на "медленные успехи" на фронте. По словам адмирала НАТО, Путин не добьется успеха и не сможет установить в Украине "марионеточное правительство".

Комментируя ядерные испытания России, в частности подводного аппарата "Посейдон", Драгоне подчеркнул, что это не угроза для НАТО.

"Они нам не угрожают, мы готовы защищать наши 32 страны и миллиард наших жителей. Мы – ядерный альянс", – сказал адмирал.