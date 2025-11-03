Адмирал НАТО назвал войну РФ против Украины "пустой тратой жизней" и настаивает на диалоге
Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне считает, что война России против Украины зашла в тупик и необходимо начинать переговоры уже сейчас. Об этом он заявил в комментарии BBC.
"Альянс сильнее наших противников, и мы останемся с Украиной до того дня, когда наступит мир. Пришло время сесть и поговорить, потому что это пустая трата жизней", – сказал Драгоне.
Он назвал войну против Украины стратегическим провалом российского диктатора Владимира Путина, несмотря на "медленные успехи" на фронте. По словам адмирала НАТО, Путин не добьется успеха и не сможет установить в Украине "марионеточное правительство".
Комментируя ядерные испытания России, в частности подводного аппарата "Посейдон", Драгоне подчеркнул, что это не угроза для НАТО.
"Они нам не угрожают, мы готовы защищать наши 32 страны и миллиард наших жителей. Мы – ядерный альянс", – сказал адмирал.
- В августе глава военного комитета НАТО заявил, что говорить о размещении миротворцев в Украине еще рано.
- 31 октября Россия обвинила Украину в "торможении" переговоров. В МЗС посоветовали россиянам сказать своему начальнику, чтобы он заканчивал войну.
