Адмірал НАТО назвав війну РФ проти України "марною тратою життів" і наполягає на діалозі

НАТО продовжить підтримувати Україну, однак необхідно сідати за стіл переговорів заради довгострокового миру, вважає Драгоне

Джузеппе Драгоне (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне вважає, що війна Росії проти України зайшла в глухий кут і необхідно починати переговори вже зараз. Про це він заявив у коментарі BBC.

"Альянс сильніший за наших супротивників, і ми залишимося з Україною до того дня, коли настане мир. Настав час сісти й поговорити, тому що це марна трата життів", – сказав Драгоне.

Він назвав війну проти України стратегічним провалом російського диктатора Володимира Путіна, дарма що є "повільні успіхи" на фронті. За словами адмірала НАТО, Путін не досягне успіху і не зможе встановити в Україні маріонетковий уряд.

Коментуючи ядерні випробування Росії, зокрема підводного апарату "Посейдон", Драгоне наголосив, що це не загроза для НАТО.

"Вони нам не загрожують, ми готові захищати наші 32 країни й мільярд наших жителів. Ми – ядерний альянс", – сказав адмірал.