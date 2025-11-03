Адмірал НАТО назвав війну РФ проти України "марною тратою життів" і наполягає на діалозі
Голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне вважає, що війна Росії проти України зайшла в глухий кут і необхідно починати переговори вже зараз. Про це він заявив у коментарі BBC.
"Альянс сильніший за наших супротивників, і ми залишимося з Україною до того дня, коли настане мир. Настав час сісти й поговорити, тому що це марна трата життів", – сказав Драгоне.
Він назвав війну проти України стратегічним провалом російського диктатора Володимира Путіна, дарма що є "повільні успіхи" на фронті. За словами адмірала НАТО, Путін не досягне успіху і не зможе встановити в Україні маріонетковий уряд.
Коментуючи ядерні випробування Росії, зокрема підводного апарату "Посейдон", Драгоне наголосив, що це не загроза для НАТО.
"Вони нам не загрожують, ми готові захищати наші 32 країни й мільярд наших жителів. Ми – ядерний альянс", – сказав адмірал.
- У серпні глава військового комітету НАТО заявив, що говорити про розміщення миротворців в Україні ще рано.
- 31 жовтня Росія звинуватила Україну в "гальмуванні" переговорів. У МЗС порадили росіянам сказати своєму начальнику, щоб він закінчував війну.
