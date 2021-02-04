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Адвокат заявлял о двух делах против Порошенко и Байдена. У Венедиктовой отрицают

04.02.2021, 08:07
Адвокат заявлял о двух делах против Порошенко и Байдена. У Венедиктовой отрицают - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба Евросолидарности) и Джо Байден (фото - ЕРА). Коллаж - LIGA.net

Офис генпрокурора действительно 22 января открыл два дела по заявлению выпускника московской школы КГБ, нардепа Андрея Деркача. Сейчас они закрыты, пятый президент Петр Порошенко и новый глава США Джо Байден к ним отношения не имели, говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос LIGA.net.

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26 января адвокат Порошенко Игорь Головань заявил на брифинге, что 22 января по заявлению Деркача были открыты два новых уголовных дела. Он утверждал, что производства касались якобы вмешательства в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны Порошенко и Байдена.

LIGA.net поинтересовалась в ОГП, действительно ли это так.

Там ответили, что факты по указанным лицам в Единый госреестр досудебных расследований 22 января не вносились.

Однако в ОГП добавили, что в этот день по заявлению Деркача действительно было открыто два уголовных дела:

– по возможному вмешательству в деятельность правоохранительных органов;

– по злоупотреблению служебным положением служебными лицами одной из международных организаций и хозяйственного общества.

27 и 29 января принято решение о закрытии этих дел, говорится в ответе ОГП.

Там подчеркнули, что лица, о которых спрашивала LIGA.net (Байден и Порошенко), не имели отношения к данным уголовным делам.

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Вчера адвокаты Порошенко также заявили, что дела от 22 января были закрыты, сообщала пресс-служба Евросолидарности. В релизе эти дела называют "производствами против Порошенко и Байдена".

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Марк Сировой
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