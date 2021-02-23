Адвокаты не знают, где находится Стерненко. В СИЗО не отвечают

Защитники и адвокаты общественного активиста Сергея Стерненко не знают, где он сейчас находится. Об этом сообщил LIGA.net адвокат Маси Найем.

"Нам не дают ответа, есть он в СИЗО или нет", – сказал Найем.

Сегодня, 23 февраля, Приморский райсуд Одессы присудил Стерненко семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина.

Стерненко заявил, что приговор был "продиктован с Банковой", а Зеленский ранее предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, адвокаты подтверждают версию Стерненко.

Стерненко также является подозреваемым по делу об убийстве напавшего на него в 2018 году Ивана Кузнецова. Он утверждает, что это была самозащита.

В городах Украины начались акции протеста.

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Наталия Медведева , Петр Шуклинов

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