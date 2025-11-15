"Агрессивная дипломатия". Вэнс объяснил, почему Трамп продолжает диалог с Путиным

Джей Ди Вэнс (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что диалог между президентом Штатов Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным необходим для того, чтобы урегулировать войну. Такое мнение он высказал в интервью каналу Fox News.

"Я слышал, как многие люди критикуют президента США за разговоры с Путиным. Не обязательно соглашаться с решением Путина осуществить вторжение в Украину, но если хочешь достичь мира, нужно быть сильным. Нужно также говорить с людьми и заниматься активной, агрессивной дипломатией", — сказал Вэнс.

Он добавил, что доктрина Трампа заключается в том, чтобы иметь самую сильную армию в мире, сосредотачиваться на мире, но не позволять "журналистам решать, с кем вам можно разговаривать и как вам вести дипломатию".

Вэнс подчеркнул, что в сфере внешней политики за поколение в США не было президента, "который бы даже приблизился" к Трампу.