"Агрессивная дипломатия". Вэнс объяснил, почему Трамп продолжает диалог с Путиным
Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что диалог между президентом Штатов Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным необходим для того, чтобы урегулировать войну. Такое мнение он высказал в интервью каналу Fox News.
"Я слышал, как многие люди критикуют президента США за разговоры с Путиным. Не обязательно соглашаться с решением Путина осуществить вторжение в Украину, но если хочешь достичь мира, нужно быть сильным. Нужно также говорить с людьми и заниматься активной, агрессивной дипломатией", — сказал Вэнс.
Он добавил, что доктрина Трампа заключается в том, чтобы иметь самую сильную армию в мире, сосредотачиваться на мире, но не позволять "журналистам решать, с кем вам можно разговаривать и как вам вести дипломатию".
Вэнс подчеркнул, что в сфере внешней политики за поколение в США не было президента, "который бы даже приблизился" к Трампу.
- Вечером 16 октября Трамп провел очередную телефонную беседу с Путиным. Они обсудили войну России против Украины и договорились, что встретятся в течение двух недель в Будапеште.
- 23 октября президент США объявил об отмене саммита, но добавил, что проведет встречу в будущем.
Комментарии (0)