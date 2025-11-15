"Агресивна дипломатія". Венс пояснив, чому Трамп продовжує діалог з Путіним
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що діалог між президентом Штатів Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним необхідний для того, щоб врегулювати війну. Таку думку він висловив в інтерв'ю каналу Fox News.
"Я чув, як багато людей критикують президента США за розмови з Путіним. Не обов’язково погоджуватися з рішенням Путіна здійснити вторгнення в Україну, але якщо хочеш досягти миру, потрібно бути сильним. Потрібно також говорити з людьми й займатися активною, агресивною дипломатією", – сказав Венс.
Він додав, що доктрина Трампа полягає в тому, щоб мати найсильнішу армію у світі, зосереджуватися на мирі, але не дозволяти "журналістам вирішувати, з ким вам можна розмовляти і як вам вести дипломатію".
Венс наголосив, що у сфері зовнішньої політики за покоління у США не було президента, "який би навіть наблизився" до Трампа.
- Увечері 16 жовтня Трамп провів чергову телефонну бесіду з Путіним. Вони обговорили війну Росії проти України й домовилися, що зустрінуться протягом двох тижнів у Будапешті.
- 23 жовтня президент США оголосив про скасування саміту, але додав, що проведе зустріч у майбутньому.
Коментарі (0)