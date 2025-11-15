"Агресивна дипломатія". Венс пояснив, чому Трамп продовжує діалог з Путіним

Джей Ді Венс (Фото: Aaron Schwartz / EPA)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що діалог між президентом Штатів Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним необхідний для того, щоб врегулювати війну. Таку думку він висловив в інтерв'ю каналу Fox News.

"Я чув, як багато людей критикують президента США за розмови з Путіним. Не обов’язково погоджуватися з рішенням Путіна здійснити вторгнення в Україну, але якщо хочеш досягти миру, потрібно бути сильним. Потрібно також говорити з людьми й займатися активною, агресивною дипломатією", – сказав Венс.

Він додав, що доктрина Трампа полягає в тому, щоб мати найсильнішу армію у світі, зосереджуватися на мирі, але не дозволяти "журналістам вирішувати, з ким вам можна розмовляти і як вам вести дипломатію".

Венс наголосив, що у сфері зовнішньої політики за покоління у США не було президента, "який би навіть наблизився" до Трампа.