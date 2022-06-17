"Агрессия России меняет правила игры": НАТО готовит новую стратегию к саммиту в Мадриде

НАТО готовит к саммиту в Мадриде новую стратегическую концепцию, в которой будет обновлена позиция в отношении России, учтены новые вызовы и впервые сформулирован подход блока в отношении Китая. Об этом сообщает сайт Пентагона.

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Сообщение Пентагона цитирует генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что страны НАТО на саммите в Мадриде 28-30 июня "значительно усилят сдерживание и оборону".

"Мы примем решение о новой стратегической концепции НАТО, в которой будет изложена наша позиция в отношении России, возникающих вызовов и в отношении Китая", – сказал Столтенберг.

Он также заявил, что "агрессия России меняет правила игры".

Новая стратегия НАТО, по словам Столтенберга, предусматривает новый подход "с большим количеством сил, которые находятся в более высокой степени готовности, и специальными силами, предварительно назначенными для защиты конкретных союзников".

Он отметил, что "ряд союзников взяли на себя обязательства способствовать более серьезному присутствию НАТО в восточной части Альянса".

Столтенберг указал, что планируется "больше воздушной, морской и киберобороны, а также заранее размещенного оборудования и запасов оружия".

Саммит в Мадриде также обсудит заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО.

15 июня сообщалось, что президента Владимира Зеленского пригласят на саммит НАТО в Мадриде, на котором будет согласовываться "план будущего Альянса".

Также после третьей встречи в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин детализировал новый пакет военной помощи для Украины: артиллерия, вертолеты и РСЗО.

Столтенберг заявил, что он "ожидает, что на саммите союзники НАТО согласуют всесторонний пакет помощи для Украины... в долгосрочной перспективе, в переходе от оборудования советских времен к современному оборудованию НАТО, а также в улучшении оперативной совместимости с НАТО".

16 июня министр обороны Алексей Резников назвал встречу в Брюсселе с руководством НАТО как "очень продуктивную".

Сергей Бережной

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