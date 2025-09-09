Активисты заявили, что дрон атаковал судно Тунберг на пути в Газу. Власти Туниса отрицают
Представители флотилии Global Sumud Flotilla (GSF) заявили, что дрон атаковал судно Греты Тунберг вблизи Туниса во время гуманитарной миссии в Газу. В то же время тунисские власти опровергли эти заявления, передаёт ВВС.
По словам представителей флотилии, дрон атаковал судно под португальским флагом, когда оно стояло на якоре возле порта Сиди-Бу-Саид в Тунисе.
Они добавили, что все шестеро пассажиров и члены экипажа в безопасности. Однако в результате пожара повреждена главная палуба и складские помещения.
Тунберг поделилась заявлением GSF в социальных сетях, подтверждая нападение. Также она подчеркнула, что главная цель ее путешествия – привлечь внимание к гуманитарной катастрофе в Газе.
В то же время власти Туниса опровергла заявления о том, что дрон атаковал одно из судов флотилии.
Представитель Нацгвардии Туниса сообщил агентству Agence France-Presse, что "никакого беспилотника" обнаружено не было, а расследование продолжается. Он добавил, что первичный осмотр показал – взрыв произошел внутри судна.
31 августа флотилия с активисткой Гретой Тунберг и другими волонтерами отправилась из Барселоны в Сектор Газа с гуманитарной помощью на борту.
Это не первая попытка Тунберг добраться до вод Газы в этом году. Ее депортировали в июне, когда судно, на котором она путешествовала вместе с 11 другими активистами, было остановлено израильскими военными.
- 8 августа 2025 года The Independent сообщил о новом плане премьер-министра Израиля по полному захвату Газы. Согласно документу, осада столицы анклава должна начаться к годовщине вторжения ХАМАС 7 октября.
- 20 августа Израиль начал кампанию по полному захвату Газы.
