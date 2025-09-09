Активісти заявили, що дрон атакував судно Грети Тунберг на шляху до Гази. Влада Тунісу заперечує

За словами активістів, пасажири судна не постраждали, однак було пошкоджено головну палубу і складські приміщення

Грета Тунберг з іншими активістами (Фото: EPA)

Представники флотилії Global Sumud Flotilla (GSF) заявили, що дрон атакував судно Грети Тунберг поблизу Тунісу під час гуманітарної місії до Гази. Водночас туніська влада заперечила ці заяви, передає ВВС.

За словами представників флотилії, дрон атакував судно під португальським прапором, коли воно стояло на якорі біля порту Сіді-Бу-Саїд у Тунісі.

Вони додали, що всі шестеро пасажирів та члени екіпажу в безпеці. Проте внаслідок пожежі пошкоджено головну палубу і складські приміщення.

Тунберг поділилася заявою GSF у соціальних мережах, підтверджуючи напад. Також вона наголосила, що головна мета її подорожі – привернути увагу до гуманітарної катастрофи в Газі.

Водночас влада Тунісу спростувала заяви про те, що дрон атакував одне із суден флотилії.

Представник Нацгвардії Тунісу повідомив агентству Agence France-Presse, що "ніякого безпілотника" виявлено не було, а розслідування триває. Він додав, що первинний огляд показав – вибух стався всередині судна.

31 серпня флотилія з активісткою Гретою Тунберг та іншими волонтерами вирушила з Барселони до Сектора Гази з гуманітарною допомогою на борту.

Це не перша спроба Тунберг дістатись до вод Гази цього року. Її депортували в червні, коли судно, яким вона подорожувала разом з 11 іншими активістами, було зупинено ізраїльськими військовими.