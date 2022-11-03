UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Александр Линьков. В РФ назначили нового командующего группировкой оккупантов на востоке

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 19:37
Александр Линьков. В РФ назначили нового командующего группировкой оккупантов на востоке - Фото
Александр Линьков (Фото: ресурс оккупантов)

В России назначили нового командующего Центральным военным округом и группировкой оккупационных войск "Центр", которая воюет на востоке Украины — им стал Александр Линьков. Его предшественника Александра Лапина активно критиковали "глава Чечни" Рамзан Кадыров и владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Линьков будет исполняющим обязанности командующего войсками ЦВО, до этого он занимал должность начальника организационно-мобилизационного управления округа.

Ранее пропагандисты сообщали, что "на фоне противоречивых заявлений по поводу результатов его командования" генерал Александр Лапин "ушел в трехнедельный отпуск". Лапин командовал захватом Северодонецка и Лисичанска, которые подвергались жестоким бомбардировкам российских оккупантов при штурме. 

В июле российский диктатор Владимир Путин присвоил Лапину звание "героя России". 

После успешной наступательной операции Вооруженных Сил Украины в Харьковской области, а также освобождения Лимана в Донецкой области, Лапина начал жестко критиковать Кадыров, который призывал снять генерала с командной должности. С ним публично соглашался Пригожин.

  • 7 октября сообщалось, что Путин столкнулся со "значительным" несогласием одного из членов своего ближайшего окружения, которое касалось решений по поводу войны против Украины. Эта критика стала свидетельством беспорядка в Кремле по поводу управления войной — это вынудило Путина отдать приказ о мобилизации. 25 октября газета The Washington Post сообщила, что этим человеком оказался Пригожин.
  • Против Украины сейчас воюет минимум четыре условных российских армии – Росгвардия, наемники ЧВК, армия главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и армия  Кадырова. При этом все они неподконтрольны друг другу, заявлял секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов.
  •  2 октября в Институте изучения войны заявили, что Кадыров и Пригожин сильно навредили нарративам Кремля во время и после падения Лимана, чем подорвали лидерство Путина.

Читайте также: Путин снова сталкивается с недовольством "партии войны". Речь о Кадырове и Пригожине — ISW

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армия России Рамзан Кадыров Россия война евгений пригожин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 