Александр Линьков. В РФ назначили нового командующего группировкой оккупантов на востоке

В России назначили нового командующего Центральным военным округом и группировкой оккупационных войск "Центр", которая воюет на востоке Украины — им стал Александр Линьков. Его предшественника Александра Лапина активно критиковали "глава Чечни" Рамзан Кадыров и владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы.

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Линьков будет исполняющим обязанности командующего войсками ЦВО, до этого он занимал должность начальника организационно-мобилизационного управления округа.

Ранее пропагандисты сообщали, что "на фоне противоречивых заявлений по поводу результатов его командования" генерал Александр Лапин "ушел в трехнедельный отпуск". Лапин командовал захватом Северодонецка и Лисичанска, которые подвергались жестоким бомбардировкам российских оккупантов при штурме.

В июле российский диктатор Владимир Путин присвоил Лапину звание "героя России".

После успешной наступательной операции Вооруженных Сил Украины в Харьковской области, а также освобождения Лимана в Донецкой области, Лапина начал жестко критиковать Кадыров, который призывал снять генерала с командной должности. С ним публично соглашался Пригожин.

7 октября сообщалось, что Путин столкнулся со "значительным" несогласием одного из членов своего ближайшего окружения, которое касалось решений по поводу войны против Украины. Эта критика стала свидетельством беспорядка в Кремле по поводу управления войной — это вынудило Путина отдать приказ о мобилизации. 25 октября газета The Washington Post сообщила, что этим человеком оказался Пригожин.

Против Украины сейчас воюет минимум четыре условных российских армии – Росгвардия, наемники ЧВК, армия главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и армия Кадырова. При этом все они неподконтрольны друг другу, заявлял секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов.

2 октября в Институте изучения войны заявили, что Кадыров и Пригожин сильно навредили нарративам Кремля во время и после падения Лимана, чем подорвали лидерство Путина.

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Дмитро Гриниченко

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