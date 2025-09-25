Американские истребители перехватили российские самолеты в зоне ПВО возле Аляски

Американские самолеты вылетали на перехват российских бомбардировщиков Ту-95 и истребителей Су-35

Истребитель F-16 (Фото: EPA)

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) 24 сентября перехватило два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Об этом сообщила пресс-служба NORAD.

Для перехвата российских самолетов был поднят самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3, четыре истребителя F-16 и четыре самолета-заправщика KC-135.

В командовании NORAD уточнили, что российские воздушные суда находились в международном воздушном пространстве и не нарушали границ США или Канады.

В NORAD объяснили, что зона идентификации ПВО (ADIZ) охватывает международное воздушное пространство за пределами государственного и требует обязательной идентификации всех самолетов, учитывая национальную безопасность.