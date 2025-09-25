Американские истребители перехватили российские самолеты в зоне ПВО возле Аляски
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) 24 сентября перехватило два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Об этом сообщила пресс-служба NORAD.
Для перехвата российских самолетов был поднят самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3, четыре истребителя F-16 и четыре самолета-заправщика KC-135.
В командовании NORAD уточнили, что российские воздушные суда находились в международном воздушном пространстве и не нарушали границ США или Канады.
В NORAD объяснили, что зона идентификации ПВО (ADIZ) охватывает международное воздушное пространство за пределами государственного и требует обязательной идентификации всех самолетов, учитывая национальную безопасность.
- Россия время от времени нарушает воздушное пространство НАТО над Балтийским морем.
- 13 августа итальянские истребители F-35 впервые поднимались из Эстонии в ответ на российские самолеты.
- 25 августа сообщалось, что американские истребители перехватили российские самолеты у берегов Аляски третий раз за неделю.
