Американські винищувачі перехопили російські літаки у зоні ППО біля Аляски
Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) 24 вересня перехопило два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Про це повідомила пресслужба NORAD.
Для перехоплення російських літаків було піднято літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3, чотири винищувачі F-16 та чотири літаки-заправники KC-135.
У командуванні NORAD уточнили, що російські повітряні судна перебували у міжнародному повітряному просторі та не порушували кордонів США чи Канади.
У NORAD пояснили, що зона ідентифікації ППО (ADIZ) охоплює міжнародний повітряний простір за межами державного та вимагає обов’язкової ідентифікації всіх літаків з огляду на національну безпеку.
- Росія час від часу порушує повітряний простір НАТО над Балтійським морем.
- 13 серпня італійські винищувачі F-35 вперше підіймались з Естонії у відповідь на російські літаки.
- 25 серпня повідомлялось, що американські винищувачі перехопили російські літаки біля берегів Аляски втретє за тиждень.
