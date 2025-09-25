Американські винищувачі перехопили російські літаки у зоні ППО біля Аляски

Американські літаки вилітали на перехоплення російських бомбардувальників Ту-95 і винищувачів Су-35

Винищувач F-16 (Фото: EPA)

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) 24 вересня перехопило два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Про це повідомила пресслужба NORAD.

Для перехоплення російських літаків було піднято літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3, чотири винищувачі F-16 та чотири літаки-заправники KC-135.

У командуванні NORAD уточнили, що російські повітряні судна перебували у міжнародному повітряному просторі та не порушували кордонів США чи Канади.

У NORAD пояснили, що зона ідентифікації ППО (ADIZ) охоплює міжнародний повітряний простір за межами державного та вимагає обов’язкової ідентифікації всіх літаків з огляду на національну безпеку.