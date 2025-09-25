Американські винищувачі перехопили російські літаки у зоні ППО біля Аляски
Винищувач F-16 (Фото: EPA)

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) 24 вересня перехопило два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Про це повідомила пресслужба NORAD.

Для перехоплення російських літаків було піднято літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3, чотири винищувачі F-16 та чотири літаки-заправники KC-135.

У командуванні NORAD уточнили, що російські повітряні судна перебували у міжнародному повітряному просторі та не порушували кордонів США чи Канади.

У NORAD пояснили, що зона ідентифікації ППО (ADIZ) охоплює міжнародний повітряний простір за межами державного та вимагає обов’язкової ідентифікації всіх літаків з огляду на національну безпеку.

  • Росія час від часу порушує повітряний простір НАТО над Балтійським морем.
  • 13 серпня італійські винищувачі F-35 вперше підіймались з Естонії у відповідь на російські літаки.
  • 25 серпня повідомлялось, що американські винищувачі перехопили російські літаки біля берегів Аляски втретє за тиждень.
