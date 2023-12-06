Американские сенаторы перессорились на брифинге из-за помощи Украине – CNN

Закрытая встреча в Сенате США переросла в крики, так как законодатели не смогли определиться, включать ли иммиграционную политику в пакет на $106 млрд

Сенат США (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Журналисты CNN пообщались с американскими сенаторами и узнали, что закрытый брифинг, на котором вчера должен был присутствовать президент Владимир Зеленский, прошел "не очень хорошо и достаточно напряженно" по вопросу помощи Украине и укреплению границ Соединенных Штатов.

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Встреча в Сенате США превратилась в ссору с криками, поскольку ряд американских законодателей были недовольны отказом включать более жесткую иммиграционную политику в пакет помощи, передает телеканал.

По словам лидера большинства в Сенате Чака Шумера, все началось тогда, когда лидер меньшинства Митч Макконнелл попросил сенатора-республиканца Джеймса Лэнкфорда из Оклахомы выступить с докладом о границе вместо того, чтобы задать вопрос об Украине.

Шумер добавил, что сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон "проявил неуважение и начал кричать на одного из генералов, спрашивая его, почему они не уехали на границу".

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал, что в зале уже в начале заседания возникла напряженность, потому что "никто не говорил о границе".

По словам собеседников CNN, некоторые сенаторы назвали брифинг "пустой тратой времени" и ушли раньше.

"Это было более драматично, потому что у вас есть целая политическая партия, которая, похоже, готова спустить поддержку Украины и Израиля в унитаз, потому что они предпочитают иметь широко открытую границу, а не поддержку Украины и Израиля", – сказал сенатор Кевин Крамер.

Сенатор-демократ Марк Уорнер заявил, что последствия прекращения помощи Украине будут "преследовать" США в течение десятилетий.

"Разведка уже несколько месяцев говорит о том, что Путин думает, что он может пережить Запад и пережить Америку, и чего я не понимаю от некоторых моих друзей, так это то, готовы ли мы доказать, что он прав", – добавил он.

20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

4 декабря директор бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

5 декабря Шумер объявил первое процедурное голосование по новому пакету помощи Украине.

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