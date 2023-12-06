Лидер республиканцев в Сенате США будет выступать против голосования за помощь Украине
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что будет выступать против того, чтобы сенаторы-республиканцы голосовали за помощь Украине и Израилю, если не будет достигнуто соглашение по защите границ Соединенных Штатов. Его цитирует The New York Times.
"Я надеюсь, что все наши члены проголосуют против", – сказал Макконнелл, добавив, что таким образом республиканцы надеются "в последний раз заявить", что они "настаивают на существенных изменениях" в мероприятиях по границе с Мексикой.
Вчера спикер Палаты представителей США Майк Джонсон написал письмо Белому дому, в котором заявил, что не поддерживает дальнейшую помощь Украине, если не будет изменений в законах о безопасности границ.
По его мнению, администрация американского президента Джо Байдена "игнорирует реальность, предпочитая заниматься политическим позерством, вместо того, чтобы взаимодействовать с республиканцами в Конгрессе и обсуждать логические реформы".
В ночь на 6 декабря демократы-сенаторы представили пакет финансирования национальной безопасности на сумму около $111 млрд для оказания помощи Украине и Израилю, а также мер, направленных на защиту южной границы.
Ожидается, что законопроект сегодня вынесут на первое процедурное голосование, однако республиканцы настаивают на более усиленных, чем тот предполагает, мерах по защите границы.
- 20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.
- В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.
- 4 декабря директор из бюджета Белого дома Шаланда Янг заявила, что деньги на помощь
- 5 декабря лидер большинства Демократической партии в Сенате США Чак Шумер объявил первое процедурное голосование по новому пакету помощи Украине.
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