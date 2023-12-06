Лидер республиканцев в Сенате США будет выступать против голосования за помощь Украине

Таким образом, республиканцы надеются "в последний раз заявить", что они "настаивают на существенных изменениях" в мероприятиях по границе с Мексикой

Митч Макконнелл (Фото: ЕРА/Tom Brenner)

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что будет выступать против того, чтобы сенаторы-республиканцы голосовали за помощь Украине и Израилю, если не будет достигнуто соглашение по защите границ Соединенных Штатов. Его цитирует The New York Times.

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"Я надеюсь, что все наши члены проголосуют против", – сказал Макконнелл, добавив, что таким образом республиканцы надеются "в последний раз заявить", что они "настаивают на существенных изменениях" в мероприятиях по границе с Мексикой.

Вчера спикер Палаты представителей США Майк Джонсон написал письмо Белому дому, в котором заявил, что не поддерживает дальнейшую помощь Украине, если не будет изменений в законах о безопасности границ.

По его мнению, администрация американского президента Джо Байдена "игнорирует реальность, предпочитая заниматься политическим позерством, вместо того, чтобы взаимодействовать с республиканцами в Конгрессе и обсуждать логические реформы".

В ночь на 6 декабря демократы-сенаторы представили пакет финансирования национальной безопасности на сумму около $111 млрд для оказания помощи Украине и Израилю, а также мер, направленных на защиту южной границы.

Ожидается, что законопроект сегодня вынесут на первое процедурное голосование, однако республиканцы настаивают на более усиленных, чем тот предполагает, мерах по защите границы.

20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

4 декабря директор из бюджета Белого дома Шаланда Янг заявила, что деньги на помощь

5 декабря лидер большинства Демократической партии в Сенате США Чак Шумер объявил первое процедурное голосование по новому пакету помощи Украине.

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