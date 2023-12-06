Лідер республіканців у Сенаті США виступатиме проти голосування за допомогу Україні

Таким чином республіканці сподіваються "востаннє заявити", що вони "наполягають на суттєвих змінах" у заходах щодо кордону з Мексикою

Мітч Макконнелл (Фото: ЕРА/Tom Brenner)

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що виступатиме проти того, щоб сенатори-республіканці голосували за допомогу Україні та Ізраїлю, якщо не буде досягнуто згоди щодо захисту кордонів Сполучених Штатів. Його цитує The New York Times.

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"Я сподіваюся, що всі наші члени проголосують проти", – сказав Макконнелл, додавши, що таким чином республіканці сподіваються "востаннє заявити", що вони "наполягають на суттєвих змінах" у заходах щодо кордону з Мексикою.

Вчора спікер Палати представників США Майк Джонсон написав листа Білому дому, в якому заявив, що не підтримує подальшої допомоги Україні, якщо не буде змін у законах про безпеку кордонів.

На його думку, адміністрація американського президента Джо Байдена "ігнорує реальність, воліючи натомість займатися політичним позерством, замість того, щоб взаємодіяти з республіканцями в Конгресі та обговорювати логічні реформи".

В ніч проти 6 грудня демократи-сенатори представили пакет фінансування національної безпеки на суму близько $111 млрд для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також заходів, спрямованих на захист південного кордону.

Очікується, що законопроєкт сьогодні винесуть на перше процедурне голосування, однак республіканці наполягають на більш посилених, ніж той передбачає, заходах щодо захисту кордону.

20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

4 грудня директорка з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить нового пакету.

5 грудня лідер більшості Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер оголосив перше процедурне голосування щодо нового пакету допомоги Україні.

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