Американські сенатори пересварилися на брифінгу через допомогу Україні – CNN

Закрита зустріч у Сенаті США переросла у крики, оскільки законодавці не змогли визначитись, чи включати імміграційну політику в пакет на $106 млрд

Сенат США (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Журналісти CNN поспілкувалися з американськими сенаторами та дізналися, що закритий брифінг, на якому вчора мав бути присутнім президент Володимир Зеленський, пройшов "не дуже добре й досить напружено" через питання допомоги Україні та зміцнення кордонів Сполучених Штатів.

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Зустріч у Сенаті США перетворилася на сварку із криками, оскільки низка американських законодавців були незадоволені відмовою включати жорсткішу імміграційну політику до пакета допомоги, передає телеканал.

За словами лідера більшості у Сенаті Чака Шумера, все почалося тоді, коли лідер меншості Мітч Макконнелл попросив сенатора-республіканця Джеймса Ленкфорда з Оклахоми виступити з доповіддю про кордон замість того, щоб поставити питання про Україну.

Шумер додав, що сенатор-республіканець від Арканзасу Том Коттон "проявив неповагу і почав кричати на одного з генералів, запитуючи його, чому вони не поїхали на кордон".

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав, що в залі вже на початку засідання виникла напруженість, тому що "ніхто не говорив про кордон".

За словами співрозмовників CNN, деякі сенатори назвали брифінг "марною тратою часу" і пішли раніше.

"Це було більш драматично, тому що у вас є ціла політична партія, яка, схоже, готова спустити підтримку України та Ізраїлю в унітаз, тому що вони воліють мати широко відкритий кордон, а не підтримку України та Ізраїлю", – сказав сенатор Кевін Крамер.

Сенатор-демократ Марк Ворнер заявив, що наслідки від припинення допомоги Україні "переслідуватимуть" США протягом десятиліть.

"Розвідка вже кілька місяців говорить про те, що Путін думає, що він може пережити Захід і пережити Америку, і чого я не розумію від деяких моїх друзів, то це те, чи готові ми довести, що він має рацію", – додав він.

20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

4 грудня директорка з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить нового пакета.

5 грудня Шумер оголосив перше процедурне голосування щодо нового пакета допомоги Україні.

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