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Amnesty International обвинила Латвию в жестокости к мигрантам. Глава МИД: Это деградация

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13.10.2022, 12:31
Amnesty International обвинила Латвию в жестокости к мигрантам. Глава МИД: Это деградация - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Латвию в якобы жестоком обращении с мигрантами на границе с Беларусью. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал это "деградацией когда-то уважаемой организации" и отверг обвинения. 

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AI на своем сайте выпустила отчет о том, что власти Латвии якобы "жестоко оттесняют" мигрантов на границе с Беларусью, подвергая многих из них "серьезным нарушениям прав человека, включая тайное содержание под стражей и даже пытки".

"Многих произвольно удерживали в неизвестных местах в латвийских лесах и незаконно и насильственно возвращали в Беларусь. Многие сталкивались с избиениями и ударами током электрошокеров, в том числе по половым органам. Некоторых незаконно заставили вернуться "добровольно" в свои страны", — заявили в AI.

Организация заявила, что отчет по Латвии "следует и дополняет аналогичные отчеты, посвященные злоупотреблениям в отношении беженцев и мигрантов в Беларуси, Польше и Литве".

Ринкевичс отреагировал на публикацию отчета в Twitter и заявил, что "уже некоторое время Amnesty International утратила всякое доверие".  

"Этот доклад еще раз доказывает полную деградацию когда-то уважаемой правозащитной организации. Латвия отвергает эти надуманные обвинения", — заявил дипломат.

СПРАВКА. С начала лета 2021 года режим Александра Лукашенко доставлял нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Беларусь и РФ пытались создать миграционный кризис в Европейском союзе. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. В Польше назвали миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля". В октябре беларуские пограничники портили колючую проволоку на границе с Литвой, чтобы забросить в страну нелегальных мигрантов.

Читайте также: Объятья Украины и РФ. Кислица отреагировал на акцию "пробивших дно" Amnesty International 

Дмитро Гриниченко
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мигранты Латвия Amnesty International эдгарс ринкевичс
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