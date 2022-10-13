Amnesty International обвинила Латвию в жестокости к мигрантам. Глава МИД: Это деградация
Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Латвию в якобы жестоком обращении с мигрантами на границе с Беларусью. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал это "деградацией когда-то уважаемой организации" и отверг обвинения.
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AI на своем сайте выпустила отчет о том, что власти Латвии якобы "жестоко оттесняют" мигрантов на границе с Беларусью, подвергая многих из них "серьезным нарушениям прав человека, включая тайное содержание под стражей и даже пытки".
"Многих произвольно удерживали в неизвестных местах в латвийских лесах и незаконно и насильственно возвращали в Беларусь. Многие сталкивались с избиениями и ударами током электрошокеров, в том числе по половым органам. Некоторых незаконно заставили вернуться "добровольно" в свои страны", — заявили в AI.
Организация заявила, что отчет по Латвии "следует и дополняет аналогичные отчеты, посвященные злоупотреблениям в отношении беженцев и мигрантов в Беларуси, Польше и Литве".
Ринкевичс отреагировал на публикацию отчета в Twitter и заявил, что "уже некоторое время Amnesty International утратила всякое доверие".
"Этот доклад еще раз доказывает полную деградацию когда-то уважаемой правозащитной организации. Латвия отвергает эти надуманные обвинения", — заявил дипломат.
- 4 августа 2022 года вышел отчет AI, в котором организация обвиняет Украину в "нарушении законов войны" и утверждает, что ВСУ "создают базы" в жилых районах, пустых школах и больницах.
- У президента ответили на обвинения, министр иностранных дел заявил, что обвинения AI "создают фальшивый баланс между преступником и жертвой".
- Как выразились в Минобороны, AI "предлагает Украине коллективное самоубийство", и развернуто ответили на обвинения. На фоне скандала от AI ушла часть доноров.
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