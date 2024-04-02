Аналитик Фройденштейн объяснил, почему Шольц отказывается передать Украине Taurus

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Германия отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, так как в преддверии выборов немецкие социал-демократы хотят увеличить рейтинг более мирной политикой по отношению к России, считает основатель Brussels Freedom Hub, аналитик Роланд Фройденштейн. Об этом он рассказал в комментарии LIGA.net для текста "Канцлер мира" охотится за голосами. Почему Шольц упорно не хочет давать ракеты Taurus".

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По словам Фройденштейна, после 30 лет роста Германия вступила в затяжную рецессию. Берлин еще "экономический двигатель ЕС", но, по мнению аналитика, теряет позиции.

Он отметил, что на это накладывается политическая гонка, так как страна вступает в новый избирательный цикл, который завершится в 2025 году выборами в Бундестаг.

"Рейтинги Социал-демократической партии Германии опустились очень низко, но не из-за помощи Украине, а из-за проблем в немецкой экономике и миграции. У СДП самые низкие рейтинги за 150 лет существования партии. Социал-демократы верят, что могут получить больше голосов на ближайших выборах, позиционируя себя как партию мира, а Олафа Шольца как канцлера мира", – заявил Фройденштейн.

Аналитик напомнил, что в июне 2024 года Германия будет избирать депутатов в Европарламент, а в сентябре-октябре пройдут региональные выборы в Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии. Это, по мнению Фройденштейна, демотивирует передавать вооружение Украине, так как СДП хочет увеличить рейтинг более мирной политикой по отношению к России.

В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причинами отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.

26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".

26 марта глава МИД Кулеба заявил, что получает от Берлина "неудовлетворенные комментарии", когда Украина призывает Германию передать Taurus.

28 марта Шольц в контексте отказа предоставить дальнобойные ракеты Taurus Украине заявил, что важным для него остается не привести к столкновению России и НАТО.

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