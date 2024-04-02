Аналітик Фройденштейн пояснив, чому Шольц відмовляється передати Україні Taurus

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Німеччина відмовляється передавати Україні далекобійні ракети Taurus, адже напередодні виборів німецькі соціал-демократи хочуть збільшити рейтинг більш мирною політикою щодо Росії, вважає засновник Brussels Freedom Hub, аналітик Роланд Фройденштейн. Про це він розповів у коментарі LIGA.net для тексту ""Канцлер миру" полює на голоси. Чому Шольц вперто не хоче давати ракети Taurus".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами Фройденштейна, після 30 років зростання Німеччина вступила у затяжну рецесію. Берлін ще є "економічним двигуном ЄС", але, на думку аналітика, втрачає позиції.

Він зазначив, що на це накладаються політичні перегони, адже країна вступає у новий виборчий цикл, який завершиться у 2025 році виборами в Бундестаг.

"Рейтинги Соціал-демократичної партії Німеччини опустилися дуже низько, але не через допомогу Україні, а через проблеми в німецькій економіці та міграцію. У СДП найнижчі рейтинги за 150 років існування партії. Соціал-демократи вірять, що можуть здобути більше голосів на найближчих виборах, позиціонуючи себе як партію миру, а Олафа Шольца як канцлера миру", – заявив Фройденштейн.

Аналітик нагадав, що у червні 2024 року Німеччина обиратиме депутатів до Європарламенту, а у вересні-жовтні відбудуться регіональні вибори в Бранденбурзі, Тюрингії та Саксонії. Це, на думку Фройденштейна, демотивує передавати озброєння Україні, адже СДП хоче збільшити рейтинг більш мирною політикою щодо Росії.

У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причинами відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме запитання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.

26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

26 березня глава МЗС Кулеба заявив, що отримує від Берліна "невдоволені коментарі", коли Україна закликає Німеччину передати Taurus.

28 березня Шольц у контексті відмови надати далекобійні ракети Taurus Україні заявив, що важливим для нього лишається не призвести до зіткнення Росії та НАТО.

Читайте також: "Канцлер миру" полює на голоси. Чому Шольц вперто не хоче давати ракети Taurus