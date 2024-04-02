Аналітик Фройденштейн пояснив, чому Шольц відмовляється передати Україні Taurus
Німеччина відмовляється передавати Україні далекобійні ракети Taurus, адже напередодні виборів німецькі соціал-демократи хочуть збільшити рейтинг більш мирною політикою щодо Росії, вважає засновник Brussels Freedom Hub, аналітик Роланд Фройденштейн. Про це він розповів у коментарі LIGA.net для тексту ""Канцлер миру" полює на голоси. Чому Шольц вперто не хоче давати ракети Taurus".
За словами Фройденштейна, після 30 років зростання Німеччина вступила у затяжну рецесію. Берлін ще є "економічним двигуном ЄС", але, на думку аналітика, втрачає позиції.
Він зазначив, що на це накладаються політичні перегони, адже країна вступає у новий виборчий цикл, який завершиться у 2025 році виборами в Бундестаг.
"Рейтинги Соціал-демократичної партії Німеччини опустилися дуже низько, але не через допомогу Україні, а через проблеми в німецькій економіці та міграцію. У СДП найнижчі рейтинги за 150 років існування партії. Соціал-демократи вірять, що можуть здобути більше голосів на найближчих виборах, позиціонуючи себе як партію миру, а Олафа Шольца як канцлера миру", – заявив Фройденштейн.
Аналітик нагадав, що у червні 2024 року Німеччина обиратиме депутатів до Європарламенту, а у вересні-жовтні відбудуться регіональні вибори в Бранденбурзі, Тюрингії та Саксонії. Це, на думку Фройденштейна, демотивує передавати озброєння Україні, адже СДП хоче збільшити рейтинг більш мирною політикою щодо Росії.
- У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причинами відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".
- Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме запитання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.
- 26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".
- 26 березня глава МЗС Кулеба заявив, що отримує від Берліна "невдоволені коментарі", коли Україна закликає Німеччину передати Taurus.
- 28 березня Шольц у контексті відмови надати далекобійні ракети Taurus Україні заявив, що важливим для нього лишається не призвести до зіткнення Росії та НАТО.
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