Аналитик Краев: США при Трампе не станут авторитарными, как пугают демократы

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

США при втором сроке Дональда Трампа, до инаугурации которого остались считанные часы, не станут авторитарными. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.

По его мнению, Соединенные Штаты при президентстве Трампа не смогут разделиться еще больше – страна уже "максимально разделена". Она также не станет авторитарной, как пугают демократы, добавил аналитик.

Голосование за спикера Палаты представителей показало, что абсолютного большинства в Республиканской партии у него нет.

"Внутри американской системы действуют институции, готовые противиться и создавать баланс сдерживаний и противовесов, чтобы не дать Трампу захватить всю власть", – подчеркнул он.

Сегодня, 20 января 2025 года, состоится церемония инаугурации Трампа, победившего на президентских выборах 5 ноября.

LIGA.net писала, кто приглашен на событие.

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