Аналитик Краев: США при Трампе не станут авторитарными, как пугают демократы
Милана Головань
Редактор новостей LIGA.net
Игорь Тымоць
Корреспондент LIGA.net
США при втором сроке Дональда Трампа, до инаугурации которого остались считанные часы, не станут авторитарными. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.
По его мнению, Соединенные Штаты при президентстве Трампа не смогут разделиться еще больше – страна уже "максимально разделена". Она также не станет авторитарной, как пугают демократы, добавил аналитик.
Голосование за спикера Палаты представителей показало, что абсолютного большинства в Республиканской партии у него нет.
"Внутри американской системы действуют институции, готовые противиться и создавать баланс сдерживаний и противовесов, чтобы не дать Трампу захватить всю власть", – подчеркнул он.
- Сегодня, 20 января 2025 года, состоится церемония инаугурации Трампа, победившего на президентских выборах 5 ноября.
- LIGA.net писала, кто приглашен на событие.
- Также LIGA.net ведет хронику, посвященную инаугурации Трампа и событиям вокруг. Больше новостей на эту тему читайте здесь.
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