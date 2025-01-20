Аналітик Краєв: США за Трампа не стануть авторитарними, як лякають демократи

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

США за другого терміну Дональда Трампа, до інавгурації якого залишились лічені години, не стануть авторитарними. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив керівник програми Північна Америка в Українській призмі Олександр Краєв.

На його думку, Сполучені Штати за президентства Трампа не зможуть розділитися ще більше – країна вже є "максимально розділеною". Вона також не стане авторитарною, як лякають демократи, додав аналітик.

Голосування за спікера Палати представників показало, що абсолютної більшості в Республіканській партії в нього немає. Сенат не готовий на 100% підтримувати пропозиції Трампа, наголосив Краєв.

"Всередині американської системи діють інституції, готові опиратися і створювати баланс стримувань і противаг, щоб не дати Трампу захопити всю владу", – наголосив він.

Сьогодні, 20 січня 2025 року, відбудеться церемонія інавгурації Трампа, який переміг на президентських виборах 5 листопада.

LIGA.net писала, кого запрошено на подію.

писала, кого запрошено на подію. Також LIGA.net веде хроніку, присвячену інавгурації Трампа та подіям довкола. Більше новин на цю тему читайте тут.