Аналитик: РФ хочет стереть с лица земли Сумскую и Черниговскую области из-за повстанцев
Российские пропагандисты говорят о цели "стереть с лица земли" Сумскую и Черниговскую области, так как уверены, что на их территории обеспечиваются активность повстанцев из граждан РФ и налеты дронов. Об этом сообщил эксперт Defense Express Иван Киричевский в комментарии LIGA.net.
По его словам, россиян могут только терроризировать две северные области постоянными обстрелами.
"К счастью, у них "стиралка" не доросла до тех масштабов, которые нужны", — сказал Киричевский.
Он отметил, что не следует забывать о штатных подразделениях информационных операций в России, которые разгоняют в сети панические слухи.
"Справедливости ради стоит отметить, что россияне уже как-то научились делать фейки так, чтобы сообщение удачно мимикрировало под наши информационные продукты", — подчеркнул аналитик.
- С 12 марта в России началась новая операция оппозиционных к действующему режиму военных подразделений, среди которых Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус, Сибирский батальон. Начальник ГУР Кирилл Буданов утверждает, что российские повстанцы "не собираются заканчивать в ближайшее время", а "сил у них достаточно".
- 16 марта эти подразделения призвали российского диктатора Владимира Путина выйти с ними на связь, "если сохранилось мужество".
- 17 марта Сибирский батальон заявил, что совместно с РДК освободил от российской армии поселок Козинка в Белгородской области РФ.
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