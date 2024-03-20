Аналитик: РФ хочет стереть с лица земли Сумскую и Черниговскую области из-за повстанцев

Киричевский заявил, что удары по северному приграничью Украины связаны с активностью российских повстанцев

Последствия удара по Сумам (Фото: Сумская ОВА)

Российские пропагандисты говорят о цели "стереть с лица земли" Сумскую и Черниговскую области, так как уверены, что на их территории обеспечиваются активность повстанцев из граждан РФ и налеты дронов. Об этом сообщил эксперт Defense Express Иван Киричевский в комментарии LIGA.net.

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По его словам, россиян могут только терроризировать две северные области постоянными обстрелами.

"К счастью, у них "стиралка" не доросла до тех масштабов, которые нужны", — сказал Киричевский.

Он отметил, что не следует забывать о штатных подразделениях информационных операций в России, которые разгоняют в сети панические слухи.

"Справедливости ради стоит отметить, что россияне уже как-то научились делать фейки так, чтобы сообщение удачно мимикрировало под наши информационные продукты", — подчеркнул аналитик.

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