Аналитик: РФ хочет стереть с лица земли Сумскую и Черниговскую области из-за повстанцев
Последствия удара по Сумам (Фото: Сумская ОВА)

Российские пропагандисты говорят о цели "стереть с лица земли" Сумскую и Черниговскую области, так как уверены, что на их территории обеспечиваются активность повстанцев из граждан РФ и налеты дронов. Об этом сообщил эксперт Defense Express Иван Киричевский в комментарии LIGA.net.

По его словам, россиян могут только терроризировать две северные области постоянными обстрелами. 

"К счастью, у них "стиралка" не доросла до тех масштабов, которые нужны", — сказал Киричевский.

Он отметил, что не следует забывать о штатных подразделениях информационных операций в России, которые разгоняют в сети панические слухи. 

"Справедливости ради стоит отметить, что россияне уже как-то научились делать фейки так, чтобы сообщение удачно мимикрировало под наши информационные продукты", — подчеркнул аналитик.

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