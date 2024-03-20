Армии России просто негде взять ресурс для наступления на новом направлении — аналитик
У России нет дополнительного ресурса для формирования ударной группировки и наступления на еще одном направлении. Такое мнение высказал эксперт Defense Express Иван Киричевский в комментарии LIGA.net.
По его словам, сейчас можно выделить шесть условных направлений главных ударов россиян — Херсонское, Запорожское, Купянско-Лиманское, Новопавловское (бывшее Марьинское), Бахмутское и Авдеевское.
Он отметил, что там враг собрал около 500 000 человек, между которыми нужно распределить вооружение, горючее и другие ресурсы.
"Нет у россиян лишних 50 000 военнослужащих, чтобы их послать в атаку на Черниговскую область", — заявил аналитик.
Как и зачем РФ усиливает давление на север Украины, хватит ли сил начать продвижение на еще одном участке фронта, читайте в материале по ссылке.
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