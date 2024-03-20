Армії Росії просто нема де взяти ресурс для наступу на новому напрямку — аналітик
Росія не має додаткового ресурсу для формування ударного угруповання та наступу на ще одному напрямку. Таку думку висловив експерт Defense Express Іван Киричевський у коментарі LIGA.net.
За його словами, зараз можна виділити шість умовних напрямків головних ударів росіян — Херсонський, Запорізький, Куп'янсько-Лиманський, Новопавлівський (колишній Мар'їнський), Бахмутський та Авдіївський.
Він зазначив, що там ворог зібрав близько 500 000 осіб, між якими потрібно розподілити озброєння, пальне та інші ресурси.
"Немає в росіян зайвих 50 000 військовослужбовців, щоб їх послати в атаку на Чернігівщину", — заявив аналітик.
Як і навіщо РФ посилює тиск на північ України, чи вистачить сил розпочати просування ще на одній ділянці фронту, читайте у матеріалі за посиланням.
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