Аналітик: РФ хоче стерти з лиця землі Сумську та Чернігівську області через повстанців

Киричевський заявив, що удари по північному прикордонню України пов'язані з активністю російських повстанців

Наслідки удару по Сумах (Фото: Сумська ОВА)

Російські пропагандисти говорять про мету "стерти з землі" Сумську та Чернігівську області, оскільки впевнені, що на їхній території забезпечуються активність повстанців з громадян РФ і нальоти дронів. Про це повідомив експерт Defense Express Іван Киричевський у коментарі LIGA.net.

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За його словами, росіян можуть лише тероризувати дві північні області постійними обстрілами.

"На щастя, у них "стиралка" не доросла до тих масштабів, які потрібні", – сказав Киричевський.

Він зазначив, що не слід забувати про штатні підрозділи інформаційних операцій у Росії, які розганяють у мережі панічні чутки.

"Заради справедливості варто зазначити, що росіяни вже якось навчилися робити фейки так, щоб повідомлення вдало мімікрувало під наші інформаційні продукти", – підкреслив аналітик.

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