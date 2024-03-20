Аналітик: РФ хоче стерти з лиця землі Сумську та Чернігівську області через повстанців
Російські пропагандисти говорять про мету "стерти з землі" Сумську та Чернігівську області, оскільки впевнені, що на їхній території забезпечуються активність повстанців з громадян РФ і нальоти дронів. Про це повідомив експерт Defense Express Іван Киричевський у коментарі LIGA.net.
За його словами, росіян можуть лише тероризувати дві північні області постійними обстрілами.
"На щастя, у них "стиралка" не доросла до тих масштабів, які потрібні", – сказав Киричевський.
Він зазначив, що не слід забувати про штатні підрозділи інформаційних операцій у Росії, які розганяють у мережі панічні чутки.
"Заради справедливості варто зазначити, що росіяни вже якось навчилися робити фейки так, щоб повідомлення вдало мімікрувало під наші інформаційні продукти", – підкреслив аналітик.
- З 12 березня у Росії розпочалася нова операція опозиційних до чинного режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон. Начальник ГУР Кирило Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".
- 16 березня ці підрозділи закликали російського диктатора Володимира Путіна вийти з ними на зв'язок, "якщо збереглася мужність".
- 17 березня Сибірський батальйон заявив, що спільно з РДК звільнило від російської армії селище Козинка в Бєлгородській області РФ.
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