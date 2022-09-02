Аналитики СНБО: Шойгу и глава Росгвардии начали соревноваться за роль "руководителя войны"
Между министром обороны России Сергеем Шойгу и директором Росгвардии Виктором Золотовым разгорелась "настоящая война". Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.
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Аналитики СНБО заявили, что "паркетные" российские генералы Шойгу и Золотов "воюют" за статус нового фаворита российского диктатора Владимира Путина.
В ЦПД напомнили, что в СМИ появилось сообщение о докладе Золотова о войне РФ против Украины и "едва ли не ключевой роли Росгвардии в ее проведении".
"Такая смена действующих лиц очень показательна, поскольку до этого "генералом победы" в путинской войне был исключительно Шойгу", – заявили в ЦПД.
Одновременно с этим в СМИ начала появляться информация об отстранении Шойгу от управления войной, ввиду чего, как считают в СНБО, можно предположить, что между Шойгу и Золотовым существует конфликт за роль "руководителя войны" со всеми дивидендами, которые дает такой статус.
"Новым витком конфликта станет смена высшего руководящего состава, непосредственно руководящего войсками РФ на поле боя. И смена не станет неожиданностью, ведь о некомпетентности Кужугетовича, даже не имеющего соответствующего военного образования, уже можно слагать легенды", – прогнозируют в ЦПД.
- В конце марта сообщалось, что на фоне войны РФ против Украины между Путиным и Шойгу растет напряженность.
- В Генштабе ВСУ заявляли, что Шойгу и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов остаются на должностях исключительно для предотвращения дискредитации высшего военно-политического руководства России.
- В СНБО считают, что Шойгу еще не отправлен в отставку только из-за того, что Путин в "тяжелое время" не хочет менять министра обороны, однако, как только будет подобрана другая кандидатура, Шойгу заменят.
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