Аналитики СНБО: Шойгу и глава Росгвардии начали соревноваться за роль "руководителя войны"

Между министром обороны России Сергеем Шойгу и директором Росгвардии Виктором Золотовым разгорелась "настоящая война". Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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Аналитики СНБО заявили, что "паркетные" российские генералы Шойгу и Золотов "воюют" за статус нового фаворита российского диктатора Владимира Путина.

В ЦПД напомнили, что в СМИ появилось сообщение о докладе Золотова о войне РФ против Украины и "едва ли не ключевой роли Росгвардии в ее проведении".

"Такая смена действующих лиц очень показательна, поскольку до этого "генералом победы" в путинской войне был исключительно Шойгу", – заявили в ЦПД.

Одновременно с этим в СМИ начала появляться информация об отстранении Шойгу от управления войной, ввиду чего, как считают в СНБО, можно предположить, что между Шойгу и Золотовым существует конфликт за роль "руководителя войны" со всеми дивидендами, которые дает такой статус.

"Новым витком конфликта станет смена высшего руководящего состава, непосредственно руководящего войсками РФ на поле боя. И смена не станет неожиданностью, ведь о некомпетентности Кужугетовича, даже не имеющего соответствующего военного образования, уже можно слагать легенды", – прогнозируют в ЦПД.

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Оксана Житнюк

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