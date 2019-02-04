Анализы украинского моряка показывают наличие гепатита - адвокат

Андрей Эйдер (фото - соцсети)

У украинского моряка Андрея Эйдера, которого незаконно удерживают в России, согласно результатам анализов, обнаружили вирусы гепатитов В и С. Об этом в Facebook сообщил адвокат украинца Николай Полозов со ссылкой на другого адвоката моряка Александру Маркову.

Она сообщила, что сегодня удалось встретиться с Эйдером.

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"Андрей (Эйдер, -ред.) принес тот же эпикриз, который ему выдали при отправлении из "Матросской тишины". Далее просто цитата: "Anti-HCV (вирус гепатита С, - ред.) - положительный от 20.11.2018, HBsAg (вирус гепатита В, - ред.) положительный от 20.11.2018", - написала Маркова.

При этом адвокат отмечает, что анализы датированы 20 ноября 2018 года, тогда как россияне взяли в плен моряков 25 ноября.

Также Маркова отметила, что информацию о гепатите Эйдеру сообщили только при переводе из "Матросской тишины" в "Лефортово". В самой "Матросской тишине" ему ничего не сообщали о возможном заболевании.

Сегодня, по информации адвоката, у Эйдера взяли повторный анализ крови для подтверждения диагноза.

Ранее российские оккупанты назначили проведение психолого-психиатрической экспертизы захваченному в плен украинскому моряку, капитану 2-го ранга Денису Гриценко.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.