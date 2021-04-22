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Антикорсуд назначил залог судье ОАСК

22.04.2021, 11:25
Антикорсуд назначил залог судье ОАСК - Фото
Богдан Санин (скриншот видео Радио НВ, YouTube)

Высший антикоррупционный суд назначил залог судье Окружного админсуда Киева, сообщила пресс-служба суда. Проинформированный собеседник LIGA.net уточнил, что речь идет о судье-спикере ОАСК Богдане Санине.

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ВАКС пишет, что на подозреваемого судью наложен залог в размере 100 прожиточных минимумов – это около 227 000 грн.

Также на судью наложен ряд обязательств:

- прибывать к прокурорам, следственном судье, суду по первому требованию;

- сообщать прокурорам, суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

- воздерживаться от общения с лицами, которые указанны в постановлении.  

В ВАКС отметили, что к судье могут применить более жесткую меру пресечения, если он не будет выполнять эти обязательства.

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Марк Сировой, Юрий Смирнов
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