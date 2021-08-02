Антикорсуд не может арестовать Чауса. Но и не обязал СБУ привезти его в суд – источник

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) сообщил, что начал рассматривать ходатайство о мере пресечения экс-судье Днепровского суда Киева Николаю Чаусу, однако заседание пришлось перенести из-за отсутствия подозреваемого. В то же время, по данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, суд отказался обязывать Службу безопасности Украины (СБУ) доставлять Чауса в суд.

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В суде говорят, что получили ходатайство от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) об избрании меры пресечения экс-судье Днепровского суда Киева.

В релизе суда не называют фамилии подозреваемого, однако собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о Чаусе. Он также отметил, что подозреваемому в 2017 году избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Теперь НАБУ просит эту меру применить – взять экс-судью под стражу.

В ВАКС же пишут, что рассмотрение ходатайства НАБУ началось 1 августа, однако из-за отсутствия подозреваемого судебное заседание отложили на 4 августа на 14:00.

В то же время собеседник в правоохранительных органах отметил, что на судебном заседании 1 августа следственный судья ВАКС отказался обязывать СБУ доставить Чауса на судебное заседание 4 августа.

LIGA.net также обратилась за комментариями в ВАКС. также обратилась за комментариями в ВАКС.

30 июля 2021-го Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. По данным журналиста Юрия Бутусова, его задержал наряд полиции для передачи НАБУ, однако сотрудники СБУ Винницкой области "буквально отбили Чауса у наряда" и повезли в Киев.

НАБУ идентифицировало автомобили, которыми сотрудники СБУ перевозили Чауса, но на требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники СБУ не реагировали и доставили экс-судью в свой главный офис. НАБУ опубликовало видео преследования автомобилей СБУ. В СБУ заявили, что не похищали Чауса, а "действовали в рамках закона и своих полномочий".

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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