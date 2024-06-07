AP: США объявят пакет военной помощи Украине на $225 млн – детали

В него войдут артснаряды, зенитные ракеты Stinger и бронетехника, отмечает издание

Флаги США и Украины (Фото: Офис президента)

США предоставят Вооруженным Силам Украины пакет помощи на $225 млн, в который войдут артиллерийские снаряды, минометные системы и другое вооружение. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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Собеседники рассказали, что пакет будет включать боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, минометные системы и артиллерийские снаряды. Также, по их словам, в него войдут ракеты для противовоздушной обороны HAWK, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4, 155-мм гаубицы, бронетехника, патрульные катера, запчасти и другое оборудование.

В материале говорится, что вооружение из нового американского пакета Силы обороны смогут использовать для нанесения ударов по "угрозам внутри РФ, чтобы защитить город Харьков от мощного российского нападения".

Новый пакет помощи предоставляется через полномочия президента США Джо Байдена о сокращениях, в рамках которых изымаются системы и боеприпасы из американских запасов, чтобы их могли быстро отправить в Украину на фронт, отметили журналисты.

10 мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн, включающем ракеты для ЗРК Patriot и боевые машины пехоты Bradley.

24 мая Вашингтон выделил очередной пакет военной помощи Украине на $275 млн, в который вошли, в частности, боеприпасы для систем HIMARS и артиллерийские снаряды.

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