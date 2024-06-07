AP: США оголосять пакет військової допомоги Україні на $225 млн – деталі

До нього увійдуть артснаряди, зенітні ракети Stinger і бронетехніка, зазначає видання

Прапори США й України (Фото: Офіс президента)

США нададуть Збройним Силам України пакет допомоги на $225 млн, до якого увійдуть артилерійські снаряди, мінометні системи й інше озброєння. Про це повідомило видання Associated Press із посиланням на неназваних американських посадовців.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Співрозмовники розповіли, що пакет включатиме боєприпаси для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, мінометні системи й артилерійські снаряди. Також, за їхніми словами, до нього увійдуть ракети для системи протиповітряної оборони HAWK, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, 155-мм гаубиці, бронетехніка, патрульні катери та запчастини й інше обладнання.

У матеріалі йдеться, що озброєння з нового американського пакета Сили оборони зможуть використати для завдання ударів по "загрозам усередині РФ, щоб захистити місто Харків від потужного російського нападу".

Новий пакет допомоги надається через повноваження президента США Джо Байдена про скорочення, в межах яких вилучають системи та боєприпаси з американських запасів, щоб їх могли швидко відправити в Україну на фронт, зазначили журналісти.

10 травня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн, який включав ракети для ЗРК Patriot і бойові машини піхоти Bradley.

24 травня Вашингтон виділив черговий пакет військової допомоги Україні на $275 млн, в який увійшли зокрема боєприпаси для систем HIMARS та артилерійські снаряди.

Читайте також: Байден: Бити нашою зброєю по Москві та Кремлю Україні не дозволяли