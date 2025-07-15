AP: США все еще рассматривают список пожеланий Украины по вооружению

Запросы Украины по вооружению остаются примерно такими же, как и в начале большой войны, заявили собеседники медиа

Patriot (Иллюстративное фото: Titchie B. Tongo/EPA)

Соединенные Штаты все еще рассматривают список вооружений, которые Украина хотела бы получить от членов НАТО в рамках соглашения с Вашингтоном. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников, осведомленных в этом вопросе.

Собеседники медиа отметили, что запросы Украины относительно вооружения остаются примерно такими же, как и с начала российского полномасштабного вторжения более трех лет назад.

Они уточнили, что речь идет о средствах противовоздушной обороны Patriot и усовершенствованных системах высокоточного поражения, ракетах большой дальности, известных как ATACMS, и ракетах "земля-воздух" малой и средней дальности, известных как NASAMS, а также различных видах артиллерии.

Согласно условиям очень приблизительного соглашения, обрисованного президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в понедельник, члены НАТО предоставят Украине оружие на миллиарды долларов, а затем закупят замену.

По словам одного из собеседников, производство некоторых больших боеприпасов, в том числе ракет для Patriot, может занять до пяти лет, в то время как 155-мм артиллерийские снаряды могут быть произведены в короткие сроки.