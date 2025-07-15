AP: США все ще розглядають список побажань України щодо озброєння
Patriot (Ілюстративне фото: Titchie B. Tongo/EPA)

Сполучені Штати все ще розглядають список озброєння, яке Україна хотіла б отримати від членів НАТО в межах угоди з Вашингтоном. Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на неназваних американських посадовців, обізнаних з цим питанням.

Співрозмовники медіа зазначили, що запити України щодо озброєння залишаються приблизно такими самими, як і від початку російського повномасштабного вторгнення понад три роки тому.

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Вони уточнили, що йдеться про засоби протиповітряної оборони Patriot та вдосконалені системи високоточного ураження, ракети великої дальності, відомі як ATACMS, і ракети "земля-повітря" малої й середньої дальності, відомі як NASAMS, а також різноманітні види артилерії.

Згідно з умовами дуже приблизної угоди, змальованої президентом США Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в понеділок, члени НАТО нададуть Україні зброю на мільярди доларів, а потім закуплять заміну.

За словами одного зі співрозмовників, виробництво деяких великих боєприпасів, зокрема ракет для Patriot, може зайняти до п'яти років, тоді як 155-мм артилерійські снаряди можуть бути зроблені в короткі терміни.

  • 14 липня Трамп заявив, що НАТО та США уклали угоду щодо постачання зброї для України коштом Європи. Американський президент уточнив, що США не будуть платити за це озброєння, а лише вироблятимуть його.
  • Він сказав, що Україна може отримати до 17 систем Patriot у межах угоди про постачання зброї до України через НАТО.
  • CNN писав, що США також можуть продати ракети середньої дальності та артилерійські снаряди.
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