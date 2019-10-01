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Апелляционный суд отказался арестовывать Вилкула

Апелляционный суд отказался арестовывать Вилкула - Фото
Александр Вилкул (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.10.2019, 13:41

Жалобу прокуратуры на решение опустить экс-нардепа на поруки отклонили

Апелляционный суд Днепра решил оставить без изменений меру пресечения, выбранную судом первой инстанции для экс-нардепа из Оппозиционного блока Александра Вилкула. Об этом сообщает Первый криворожский.

Прокуратура обжаловала решение Октябрьского районного суда Днепра, который отпустил Вилкула на поруки. Поручителем выступил внефракционный депутат Рады Дмитрий Шпенов.

Вилкула обвиняют в превышении служебных полномочий и нанесении ущерба почти на 20 млн грн в то время, когда он был главой Днепровской ОГА (2011 - 2012 годы).

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александр вилкул
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