Апелляционный суд отказался арестовывать Вилкула

Александр Вилкул (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Апелляционный суд Днепра решил оставить без изменений меру пресечения, выбранную судом первой инстанции для экс-нардепа из Оппозиционного блока Александра Вилкула. Об этом сообщает Первый криворожский.

Прокуратура обжаловала решение Октябрьского районного суда Днепра, который отпустил Вилкула на поруки. Поручителем выступил внефракционный депутат Рады Дмитрий Шпенов.

Вилкула обвиняют в превышении служебных полномочий и нанесении ущерба почти на 20 млн грн в то время, когда он был главой Днепровской ОГА (2011 - 2012 годы).