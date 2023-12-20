Арабский канал показал видео с "украинскими" военными в Газе. У Кулебы опровергли

На видео военные общаются на русском языке. В МИД предположили, что это могут быть граждане Израиля украинского или славянского происхождения

Олег Николенко (Фото - Oleg Nikolenko, Facebook)

В Министерстве иностранных дел опровергли присутствие якобы украинских военных в секторе Газа. Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что Украина не отправляла своих военных ни в сектор Газа, ни в любой другой регион мира.

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Телеканал AlarabyTV опубликовал видео из сектора Газа с военными, которые общаются на русском языке. В подписи к видео журналисты заявили, что украинцы якобы участвуют в израильско-палестинской войне на стороне ЦАХАЛ.

Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.

أوكرانيون يشاركون بصفوف الجيش الإسرائيلي خلال حربه على قطاع #غزة#أوكرانيا pic.twitter.com/K29DIkCcL6 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 20, 2023

"Украинская армия защищает свою территорию от российской агрессии. Возможно, [в видео] AlarabyTV идет речь о гражданах Израиля украинского или славянского происхождения, но они не имеют отношения к украинскому государству", – заявил Николенко.

7 октября ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, перейдя границу и начав ракетный обстрел из сектора Газа.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны, а 9 октября ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа.

По данным опроса КМИС, около 70% украинцев выступают на стороне Израиля в войне против террористов ХАМАС.

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