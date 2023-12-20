Арабский канал показал видео с "украинскими" военными в Газе. У Кулебы опровергли
В Министерстве иностранных дел опровергли присутствие якобы украинских военных в секторе Газа. Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что Украина не отправляла своих военных ни в сектор Газа, ни в любой другой регион мира.
Телеканал AlarabyTV опубликовал видео из сектора Газа с военными, которые общаются на русском языке. В подписи к видео журналисты заявили, что украинцы якобы участвуют в израильско-палестинской войне на стороне ЦАХАЛ.
Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.
أوكرانيون يشاركون بصفوف الجيش الإسرائيلي خلال حربه على قطاع #غزة#أوكرانيا pic.twitter.com/K29DIkCcL6— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 20, 2023
"Украинская армия защищает свою территорию от российской агрессии. Возможно, [в видео] AlarabyTV идет речь о гражданах Израиля украинского или славянского происхождения, но они не имеют отношения к украинскому государству", – заявил Николенко.
- 7 октября ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, перейдя границу и начав ракетный обстрел из сектора Газа.
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны, а 9 октября ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа.
- По данным опроса КМИС, около 70% украинцев выступают на стороне Израиля в войне против террористов ХАМАС.
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