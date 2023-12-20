Арабский канал показал видео с "украинскими" военными в Газе. У Кулебы опровергли
Олег Николенко (Фото - Oleg Nikolenko, Facebook)

В Министерстве иностранных дел опровергли присутствие якобы украинских военных в секторе Газа. Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что Украина не отправляла своих военных ни в сектор Газа, ни в любой другой регион мира.

Телеканал AlarabyTV опубликовал видео из сектора Газа с военными, которые общаются на русском языке. В подписи к видео журналисты заявили, что украинцы якобы участвуют в израильско-палестинской войне на стороне ЦАХАЛ.

Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.

"Украинская армия защищает свою территорию от российской агрессии. Возможно, [в видео] AlarabyTV идет речь о гражданах Израиля украинского или славянского происхождения, но они не имеют отношения к украинскому государству", – заявил Николенко.

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