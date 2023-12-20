Арабський канал показав відео з "українськими" військовими у Газі. У Кулеби спростували
У Міністерстві закордонних справ спростували присутність нібито українських військових у секторі Гази. Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що Україна не відправляла своїх військових ані в сектор Гази, ані в будь-який інший регіон світу.
Телеканал AlarabyTV опублікував відео із сектору Гази з військовими, які спілкуються російською мовою. У підписі до відео журналісти заявили, що українці нібито беруть участь в ізраїльсько-палестинській війні на боці ЦАХАЛ.
Обережно, у відео є ненормативна лексика.
أوكرانيون يشاركون بصفوف الجيش الإسرائيلي خلال حربه على قطاع #غزة#أوكرانيا pic.twitter.com/K29DIkCcL6— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 20, 2023
"Українська армія захищає свою територію від російської агресії. Можливо, [у відео] AlarabyTV йдеться про громадян Ізраїлю українського чи слов’янського походження, але вони не мають стосунку до української держави", – заявив Ніколенко.
- 7 жовтня ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, перетнувши кордон і розпочавши ракетний обстріл із сектору Гази.
- 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, а 9 жовтня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.
- За даними опитування КМІС, майже 70% українців виступають на боці Ізраїлю у війні проти терористів ХАМАС.
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