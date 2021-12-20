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Арахамия о вероятности распада монокоалиции: Никто не хочет быть политическим камикадзе

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 12:46
Арахамия о вероятности распада монокоалиции: Никто не хочет быть политическим камикадзе - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что сейчас вероятность распада монокоалиции в Верховной Раде составляет около 10%, так как "никто не хочет быть политическим камикадзе" перед выборами. Об этом сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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"Вероятность такого сценария (распада монокоалиции, – ред.) – процентов 10. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии и на тебе сразу штамп "предатель". Люди это так воспринимают, мы видим в округах", – сказал Арахамия, отметив, что не видит "такой прямой фатальной угрозы развала коалиции".

Если же распад все-таки произойдет, по словам Арахамии, "придется создавать более широкую, уже настоящую коалицию".

На вопрос, с кем именно возможен новый формат большинства, Арахамия ответил: "Конечно же, с группами". Глава фракции СН сказал, что у "слуг" и групп Довира и За майбутне совпадает видение на многие вопросы, о чем говорят и результаты голосований за законопроекты.

Арахамия также сказал, что если договориться о коалиции не получается, законом предусматривается проведения досрочных выборов. Однако, по мнению политика, вряд ли нардепы будут в этом заинтересованы, так как "большинство людей в этих группах и других партиях понимают, что многие из них не пройдут в следующий парламент, поэтому будут вынуждены найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала".

  • После выборов в 2019-м "слуги" получили более 250 мандатов в Раде. По состоянию на сегодняшний день во фракции насчитывается 242 нардепа.
  • После отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Рады он создал межфракционное объединение Разумная политика.
  • 8 ноября он показал список нардепов, которые войдут в его МФО.
  • После вступления в МФО Разумкова партия Слуга народа исключила нардепа Ольгу Коваль из состава политсовета партии, а Артема Дмитрука исключили из фракции.
  • 30 ноября нардеп Роман Соха вышел из фракции СН. Он тоже входит в МФО Разумкова.

Читайте также: Восхождение Разумкова. Переживет ли Слуга народа новый внутренний кризис

Оксана Житнюк
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верховная рада Слуга народа Давид Арахамия монобольшинство монокоалиция
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