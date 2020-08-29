Арахамия считает, что Рада не поддержит проведение выборов в ОРДЛО осенью

По словам главы фракции Слуга народа, обращение Леонида Кравчука с соответствующей просьбой стало для фракции "сюрпризом"

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что Верховная Рада не поддержит просьбу представителя Украины в ТКГ Леонида Кравчука и не внесет изменения в постановление о местных выборах, которые позволили бы провести выборы осенью этого года также на временно оккупированных территориях. Об этом Арахамия сказал в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, обращение Кравчука стало для фракции "сюрпризом".

"Мы-то понимаем, что провести там выборы на данный момент невозможно. Чтобы там провести выборы, надо выполнить наше главное условие - привести границы в оригинальный вид, установить полный контроль над украинскими границами, демилитаризовать эту зону, обеспечить свободный доступ любой партии..." - сказал Арахамия.

Поэтому, по его мнению, депутаты не поддержат инициативу представителя Украины в ТКГ.

Кроме того, по словам Арахамии, даже если бы депутаты и проголосовали за изменения в свое постановление о выборах, запустить избирательный процесс на оккупированных территориях уже невозможно "по-таймингу".

Глава фракции СН сообщил, что вопрос очередности выполнения условий минских соглашений (сначала проведение выборов, потом контроль над границей или наоборот) будет обсуждаться на встрече в нормандском формате в конце сентября. "И там, у нас есть понимание, что будут достигнуты договоренности, как выйти из этого замкнутого круга", - сказал Арахамия.

19 августа Россия пыталась заблокировать работу ТКГ с требованием пересмотреть постановление Рады о местных выборах.

20 августа Кравчук обратился к Верховной Раде с просьбой изменить постановление о местных выборах и таким образом провести их и на временно оккупированных территориях тоже. Это, по его словам, ультиматум России.

24 августа Кравчук заявил, что изменение постановления о местных выборах не означает, что они пройдут в ОРДЛО или будут переноситься на остальной территории Украины.

Вадим Ребрина

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