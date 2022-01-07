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Арест активов Прямого и 5 канала. Адвокат Порошенко обвинил ГБР во лжи

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2022, 17:19
Арест активов Прямого и 5 канала. Адвокат Порошенко обвинил ГБР во лжи - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Активы Прямого и 5 каналов все-таки арестованы, настаивает адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань в ответ на опровержение этого факта Государственным бюро расследований. Соответсвующее заявление Головань опубликовал в Facebook.

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В подтверждение своих слов о том, что активы Прямого и 5 каналов арестованы, юрист опубликовал скриншот постановления об аресте и скриншот прокурорского ходатайства.

"А там черным по белому: ГП "ТРК" НБМ – ЗАПОРОЖЬЕ" и ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АВТОР ТВ". Компании, имеющие прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов", – написал Головань и добавил, что эти активы не принадлежат Порошенко.

Арест активов Прямого и 5 канала. Адвокат Порошенко обвинил ГБР во лжи

Арест активов Прямого и 5 канала. Адвокат Порошенко обвинил ГБР во лжи

Арест активов Прямого и 5 канала. Адвокат Порошенко обвинил ГБР во лжи

Арест активов Прямого и 5 канала. Адвокат Порошенко обвинил ГБР во лжи

Арест активов Прямого и 5 канала. Адвокат Порошенко обвинил ГБР во лжи

Арест активов Прямого и 5 канала. Адвокат Порошенко обвинил ГБР во лжи
  • В ноябре 2021-го, после подписания Зеленским закона об олигархах, Порошенко передал Прямой и 5 канал людям из своего окружения.
  • 20 декабря Порошенко объявили о подозрении по делу о закупках угля на временно оккупированной части Донбасса в 2014-15 годах. По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина.
  • 24 декабря СМИ сообщали, что ГБР просит Печерский суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в размере 1 млрд грн, а суд якобы разрешил его принудительный привод для избрания меры пресечения. Официально ни ГБР, ни суд эту информацию не подтверждали. Однако, когда 4 января в СМИ появилась информация об отзыве ходатайства об аресте Порошенко, в ГБР опровергли ее, заявив, что ходатайство не отзывали.
  • Вчера Печерский суд Киева арестовал все имущество  Порошенко. Цель ареста — обеспечение возможной его конфискации в случае признания судом вины Порошенко, пояснили в ОГП.
  • Сегодня ГБР опровергло информацию об аресте активов телеканалов Прямой и 5 канал.

Читайте также: "Вендетта Зеленского". Порошенко подозревают в госизмене вместе с Медведчуком. Детали дела

Наталия Медведева
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Прямой Петр Порошенко 5 канал гбр
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