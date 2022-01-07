Арест активов Прямого и 5 канала. Адвокат Порошенко обвинил ГБР во лжи

Активы Прямого и 5 каналов все-таки арестованы, настаивает адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань в ответ на опровержение этого факта Государственным бюро расследований. Соответсвующее заявление Головань опубликовал в Facebook.

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В подтверждение своих слов о том, что активы Прямого и 5 каналов арестованы, юрист опубликовал скриншот постановления об аресте и скриншот прокурорского ходатайства.

"А там черным по белому: ГП "ТРК" НБМ – ЗАПОРОЖЬЕ" и ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АВТОР ТВ". Компании, имеющие прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов", – написал Головань и добавил, что эти активы не принадлежат Порошенко.

В ноябре 2021-го, после подписания Зеленским закона об олигархах, Порошенко передал Прямой и 5 канал людям из своего окружения.

20 декабря Порошенко объявили о подозрении по делу о закупках угля на временно оккупированной части Донбасса в 2014-15 годах. По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина.

24 декабря СМИ сообщали, что ГБР просит Печерский суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в размере 1 млрд грн, а суд якобы разрешил его принудительный привод для избрания меры пресечения. Официально ни ГБР, ни суд эту информацию не подтверждали. Однако, когда 4 января в СМИ появилась информация об отзыве ходатайства об аресте Порошенко, в ГБР опровергли ее, заявив, что ходатайство не отзывали.

Вчера Печерский суд Киева арестовал все имущество Порошенко. Цель ареста — обеспечение возможной его конфискации в случае признания судом вины Порошенко, пояснили в ОГП.

Сегодня ГБР опровергло информацию об аресте активов телеканалов Прямой и 5 канал.

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Наталия Медведева

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