Арестович о Приднестровье: Молдове надо обратиться за помощью к Украине и Румынии

В связи с провоцируемым Россией обострением на оккупированном Приднестровье Молдова может оказаться в сложной ситуации. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 26 апреля.

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На оккупированном Приднестровье находится около 1500 российских военных и до 7000 местных силовиков.

"У Молдовы могут быть очень крупные неприятности. И лучшее, что может сделать в этом случае Молдова, как мне кажется, это обратиться за помощью к Украине и Румынии", – сказал Арестович.

По мнению советника главы ОП, румыны – близкий молдаванам народ, и захотят заступиться за них, если возникнет опасность.

"Ну и надо понимать, что и для нас Молдова – ближайший сосед, судьба которого нам далеко не безразлична. Мы всегда с молдавским народом стояли, стоим и будем стоять. Поэтому они могут и к нам обращаться за помощью", – сказал Арестович.

На вопрос, в состоянии ли Украина "взять и захватить Приднестровье", советник главы ОП ответил: "Ну как-нибудь справились бы... Это территория суверенной Молдовы, мы не можем позволить себе даже заявлений подобного рода. Только после обращения молдавской стороны".

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Наталия Медведева

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