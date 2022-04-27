Арестович о Приднестровье: Молдове надо обратиться за помощью к Украине и Румынии
В связи с провоцируемым Россией обострением на оккупированном Приднестровье Молдова может оказаться в сложной ситуации. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 26 апреля.
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На оккупированном Приднестровье находится около 1500 российских военных и до 7000 местных силовиков.
"У Молдовы могут быть очень крупные неприятности. И лучшее, что может сделать в этом случае Молдова, как мне кажется, это обратиться за помощью к Украине и Румынии", – сказал Арестович.
По мнению советника главы ОП, румыны – близкий молдаванам народ, и захотят заступиться за них, если возникнет опасность.
"Ну и надо понимать, что и для нас Молдова – ближайший сосед, судьба которого нам далеко не безразлична. Мы всегда с молдавским народом стояли, стоим и будем стоять. Поэтому они могут и к нам обращаться за помощью", – сказал Арестович.
На вопрос, в состоянии ли Украина "взять и захватить Приднестровье", советник главы ОП ответил: "Ну как-нибудь справились бы... Это территория суверенной Молдовы, мы не можем позволить себе даже заявлений подобного рода. Только после обращения молдавской стороны".
- 22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье.
- После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание "Министерства госбезопасности" обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиовышки, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.
- Президент Молдовы Майя Санду заявила, что к взрывам в оккупированном Приднестровье причастны внутренние силы региона, которые хотят втянуть страну в войну.
- МИД заявил, что обострение ситуации в оккупированном Приднестровье является "отчаянной попыткой" втянуть его в войну против Украины.
- Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска в Приднестровье приведены в полную боевую готовность, а ГУР МО предупредило, что Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения.
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