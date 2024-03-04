Армия РФ недосчиталась более 1100 военных и восьми танков: Генштаб обновил потери врага
Российская армия потеряла 1150 солдат и офицеров, восемь танков, а также 22 артиллерийские системы за сутки боев на фронте. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. Больше боев в воскресенье было в районах Бердичей и Орловки, также россияне активны на Новопавловском направлении.
Общие потери врага во время большой войны составили:
→ личного состава – около 417 950 (+1150);
→ танков ‒ 6648(+8);
→ боевых бронированных машин – 12 660 (+21);
→ артиллерийских систем – 10 210 (+22);
→ РСЗО – 1004 (+1);
→ средств ПВО – 698 (+2);
→ самолетов – 347 (+0);
→ вертолетов – 325 (+0);
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 7845 (+2);
→ крылатых ракет – 1916 (+1);
→ кораблей/катеров ‒ 25 (+0);
→ подлодок – 1 (+0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 13 374 (+42);
→ специальной техники – 1621 (+1).
- Украина оценивает потери России в 416 800 человек, из которых не менее 180 000 погибли.
- Среднесуточные российские потери убитыми и ранеными в феврале 2024 года составили 983 человека в сутки.
Смотрите также: Появилось видео сбитой российской "сушки" на Мариупольском направлении