Армия РФ недосчиталась более 1100 военных и восьми танков: Генштаб обновил потери врага

Ликвидированный оккупант. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 1150 солдат и офицеров, восемь танков, а также 22 артиллерийские системы за сутки боев на фронте. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. Больше боев в воскресенье было в районах Бердичей и Орловки, также россияне активны на Новопавловском направлении.

Общие потери врага во время большой войны составили:

→ личного состава – около 417 950 (+1150);

→ танков ‒ 6648(+8);

→ боевых бронированных машин – 12 660 (+21);

→ артиллерийских систем – 10 210 (+22);

→ РСЗО – 1004 (+1);

→ средств ПВО – 698 (+2);

→ самолетов – 347 (+0);

→ вертолетов – 325 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 7845 (+2);

→ крылатых ракет – 1916 (+1);

→ кораблей/катеров ‒ 25 (+0);

→ подлодок – 1 (+0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 13 374 (+42);

→ специальной техники – 1621 (+1).

Фото: Генштаб ВСУ

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