З’явилося відео збитого 1 березня російського літака Су-34. Кадри опублікував Telegram-канал Маріуполь.Спротив, а командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що на відео – саме збитий сьогодні винищувач окупантів.

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"Ось він – збитий Су-34 вранці 1 березня 2024 року на Маріупольському напрямку! Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях!" – написав Олещук.

Літак було збито вчора близько 09:00, він намагався бити по українських позиціях керованими авіаційними бомбами.

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29 лютого Сили оборони збили три літаки РФ. Вранці стало відомо, що збито один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Пізніше Олещук заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили 346 літаків окупантів.

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