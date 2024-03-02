Появилось видео сбитого 2 марта российского самолета Су-34. Кадры опубликовал Telegram-канал Маріуполь.Спротив, а командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил, что на видео – именно сбитый сегодня истребитель оккупантов.

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"Вот он – сбитый Су-34 утром 1 марта 2024 года на Мариупольском направлении! Не всегда удается порадовать вас такими видео, так как Воздушные силы ведут боевую работу на больших дистанциях!" – написал Олещук.

Самолет был сбит около 09:00, он пытался бить по украинским позициям управляемыми авиационными бомбами.

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29 февраля Силы обороны сбили три самолета РФ. Утром стало известно, что сбит один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. Позже Олещук заявил, что ВСУ сбили еще два Су-34 в районах Авдеевки и Мариуполя.

Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили 346 самолетов оккупантов.

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