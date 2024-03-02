ЗСУ: Су-34 і Су-35 вже не такі вільні в бомбардуваннях. Літаків А-50 не видно вже шість днів

Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Українські військові вже шість днів поспіль не фіксують літака далекого радіолокаційного виявлення та спостереження А-50 над Азовським морем. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, винищувачі Су-34 і Су-35, які скидають керовані авіаційні бомби (КАБи), не можуть почуватися так вільно і змушені підлітати ближче до лінії фронту.

"Підлітати ближче – це може бути кінець. Льотчики, їхнє командування це чудово розуміють і діють обережніше. Це дає можливість нашим військам перевести дух", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що КАБи є серйозною проблемою для українських воїнів, а наслідки їхнього застосування можна побачити в Авдіївці.

"Сьогодні вже шостий день без А-50 над Азовським морем. Це хороший і приємний для нас факт. Окупанти не знають, як далі використовувати літаки", – заявив військовий.

Вранці 27 лютого командувач Повітряних сил Олещук повідомив, що українські військові збили черговий російський винищувач Су-34 на східному напрямку. Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.

20 лютого, коментуючи знищення російських літаків, прессекретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збиття російських літаків привело до суттєвого зниження активності ворожої авіації, адже противник розуміє, що "його можуть дістати".

Вранці 29 лютого стало відомо, що українські воїни збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Пізніше Олещук заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.

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