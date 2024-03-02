ЗСУ: Су-34 і Су-35 вже не такі вільні в бомбардуваннях. Літаків А-50 не видно вже шість днів
Українські військові вже шість днів поспіль не фіксують літака далекого радіолокаційного виявлення та спостереження А-50 над Азовським морем. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.
За його словами, винищувачі Су-34 і Су-35, які скидають керовані авіаційні бомби (КАБи), не можуть почуватися так вільно і змушені підлітати ближче до лінії фронту.
"Підлітати ближче – це може бути кінець. Льотчики, їхнє командування це чудово розуміють і діють обережніше. Це дає можливість нашим військам перевести дух", – сказав Ігнат.
Він зазначив, що КАБи є серйозною проблемою для українських воїнів, а наслідки їхнього застосування можна побачити в Авдіївці.
"Сьогодні вже шостий день без А-50 над Азовським морем. Це хороший і приємний для нас факт. Окупанти не знають, як далі використовувати літаки", – заявив військовий.
- Вранці 27 лютого командувач Повітряних сил Олещук повідомив, що українські військові збили черговий російський винищувач Су-34 на східному напрямку. Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.
- 20 лютого, коментуючи знищення російських літаків, прессекретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збиття російських літаків привело до суттєвого зниження активності ворожої авіації, адже противник розуміє, що "його можуть дістати".
- Вранці 29 лютого стало відомо, що українські воїни збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Пізніше Олещук заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.
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