ВСУ: Су-34 и Су-35 уже не так свободны в бомбежках. Самолетов А-50 не видно уже шесть дней

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Украинские военные уже шесть дней подряд не фиксируют самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наблюдения А-50 над Азовским морем. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, истребители Су-34 и Су-35, которые сбрасывают управляемые (корректируемые) авиационные бомбы (КАБы) не могут чувствовать себя так свободно и вынуждены подлетать ближе к линии фронта.

"Подлетать ближе – это может быть конец. Летчики, их командование это прекрасно понимают и действуют осторожнее. Это дает возможность нашим войскам перевести дыхание", — сказал Игнат.

Он отметил, что КАБы являются серьезной проблемой для украинских воинов, а последствия их применения можно увидеть в Авдеевке.

"Сегодня уже шестой день без А-50 над Азовским морем. Это хороший и приятный для нас факт. Оккупанты не знают, как дальше использовать самолеты", — заявил военный.

Утром 27 февраля командующий Воздушными силами Олещук сообщил, что украинские военные сбили очередной российский истребитель Су-34 на восточном направлении. Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.

20 февраля, комментируя уничтожение российских самолетов, пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сбивание российских самолетов привело к существенному снижению активности вражеской авиации, ведь противник понимает, что "его могут достать".

Утром 29 февраля стало известно, что украинские воины сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. Позже Олещук заявил, что ВСУ сбили еще два Су-34 в районах Авдеевки и Мариуполя.

Читайте также: ВСУ удалось сбить еще один Су-34 на востоке. Он летел бомбить украинские позиции КАБами