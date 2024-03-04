Армія РФ недорахувалася понад 1100 військових та вісьмох танків: Генштаб оновив втрати ворога

Ліквідований окупант. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 1150 солдатів та офіцерів, вісім танків, а також 22 артилерійські системи за добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Найбільше боїв у неділю було в районах Бердичів та Орлівки, також росіяни активні на Новопавлівському напрямку.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

→ особового складу ‒ близько 417 950 (+1150);

→ танків ‒ 6648(+8) ;

→ бойових броньованих машин ‒ 12 660 (+21);

→ артилерійських систем – 10 210 (+22);

→ РСЗВ – 1004 (+1);

→ засобів ППО ‒ 698 (+2);

→ літаків – 347 (+0);

→ гелікоптерів – 325 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7845 (+2);

→ крилатих ракет ‒ 1916 (+1);

→ кораблів/катерів ‒ 25 (+0);

→ підводних човнів – 1 (+0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 13 374 (+42);

→ спеціальної техніки ‒ 1621 (+1).

Фото: Генштаб ЗСУ

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