Армия РФ окапывается между Херсоном и Кривым Рогом: сводка от Генштаба

На некоторых направлениях фронта российские оккупанты окапываются для усиления захваченных рубежей. Инженерные работы враг проводит на юге, а также вдоль дороги Каховка – Кривой Рог, говорится в сводке Генерального штаба.

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На Криворожском направлении противник окапывается и создает новые позиции у села Брускинское и пгт Большая Александровка на дороге Т2207.

На Таврическом направлении россияне "проводят демонстративные действия" для сковывания сил обороны, а также совершенствуют инженерное оборудование своих позиций, пополняют запасы.

Кроме того:

→ На Николаевском направлении для подавления радиосвязи армия РФ применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

→ На Слобожанском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ к границе, ведут разведку к северу и северо-востоку от Харькова.

→ Россия не прекращает штурмовать на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке артиллерии.

→ На Донецком направлении группировка врага в основном сосредоточена на продолжении наступления для взятия под полный контроль Рубежного, захвата Лимана и Северодонецка.

→ Наибольшая активность врага на сегодня – на Слобожанском и Донецком направлениях.

В Минобороны США считают, что наступление России на Донбассе отстает от их графика на две недели.

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Евгений Пилипенко

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