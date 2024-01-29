Армия России потеряла 1070 человек. ВСУ уничтожили огромное количество техники — сводка

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" 1070 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Украинская РСЗО (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 1070 солдат и офицеров, а также 88 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 74 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Приютного и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 383180 (+1070),

— танков — 6290 (+10),

— боевых бронированных машин — 11696 (+25),

— артиллерийских систем — 9113 (+16),

— РСЗО — 972,

— средства ПВО — 660,

— самолетов — 331,

— вертолетов — 324,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 7049 (+8),

— крылатые ракеты — 1846 (+1),

— корабли/катера — 23,

— подлодки — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 12149 (+46),

— специальная техника — 1443 (+7).

23 января состоялось 18-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

В Минобороны сообщили, что по результатам "Рамштайна" западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что на протяжении почти двух месяцев российские захватчики в попытках продвинуться в Украине потеряли более 54 000 солдат. По его словам, Кремль жертвует примерно 400 своими военными в обмен на один квадратный километр украинской земли.

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