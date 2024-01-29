Армия России потеряла 1070 человек. ВСУ уничтожили огромное количество техники — сводка
Украинская РСЗО (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 1070 солдат и офицеров, а также 88 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утром военные заявляли о 74 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Приютного и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 383180 (+1070),

— танков — 6290 (+10),

— боевых бронированных машин — 11696 (+25),

— артиллерийских систем — 9113 (+16),

— РСЗО — 972,

— средства ПВО — 660,

— самолетов — 331,

— вертолетов — 324,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 7049 (+8),

— крылатые ракеты — 1846 (+1),

— корабли/катера — 23,

— подлодки — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 12149 (+46),

— специальная техника — 1443 (+7).

  • 23 января состоялось 18-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
  • В Минобороны сообщили, что по результатам "Рамштайна" западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.
  • Министр обороны Рустем Умеров заявил, что на протяжении почти двух месяцев российские захватчики в попытках продвинуться в Украине потеряли более 54 000 солдат. По его словам, Кремль жертвует примерно 400 своими военными в обмен на один квадратный километр украинской земли.

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