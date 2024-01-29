Армия России потеряла 1070 человек. ВСУ уничтожили огромное количество техники — сводка
Российская армия потеряла 1070 солдат и офицеров, а также 88 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 74 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Приютного и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 383180 (+1070),
— танков — 6290 (+10),
— боевых бронированных машин — 11696 (+25),
— артиллерийских систем — 9113 (+16),
— РСЗО — 972,
— средства ПВО — 660,
— самолетов — 331,
— вертолетов — 324,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 7049 (+8),
— крылатые ракеты — 1846 (+1),
— корабли/катера — 23,
— подлодки — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 12149 (+46),
— специальная техника — 1443 (+7).
- 23 января состоялось 18-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
- В Минобороны сообщили, что по результатам "Рамштайна" западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.
- Министр обороны Рустем Умеров заявил, что на протяжении почти двух месяцев российские захватчики в попытках продвинуться в Украине потеряли более 54 000 солдат. По его словам, Кремль жертвует примерно 400 своими военными в обмен на один квадратный километр украинской земли.
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