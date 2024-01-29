Армія Росії втратила 1070 людей. ЗСУ знищили величезну кількість техніки — зведення
Російська армія втратила 1070 солдатів та офіцерів, а також 88 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 74 бойові зіткнення, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Приютного та Кринкiв.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 383 180 (+1070),
- танків – 6290 (+10),
- бойових броньованих машин – 11 696 (+25),
- артилерійських систем – 9113 (+16),
- РСЗВ – 972,
- засобів ППО – 660,
- літаків – 331,
- вертольотів – 324,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),
- крилатих ракет – 1846 (+1),
- кораблів/катерів – 23,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 149 (+46),
- спеціальної техніки – 1443 (+7).
- 23 січня відбулося 18-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
- У Міноборони повідомили, що за результатами "Рамштайну" західні партнери зобов'язалися працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.
- Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що протягом майже двох місяців російські загарбники у спробах просунутися в Україні втратили понад 54 000 солдатів. За його словами, Кремль жертвує приблизно 400 своїх військових в обмін на один квадратний кілометр української землі.
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