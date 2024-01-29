Армія Росії втратила 1070 людей. ЗСУ знищили величезну кількість техніки — зведення

Збройні Сили України "відмінусували" 1070 російських окупантів за добу боїв на фронті

Українська РСЗВ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 1070 солдатів та офіцерів, а також 88 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 74 бойові зіткнення, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Приютного та Кринкiв.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 383 180 (+1070),

- танків – 6290 (+10),

- бойових броньованих машин – 11 696 (+25),

- артилерійських систем – 9113 (+16),

- РСЗВ – 972,

- засобів ППО – 660,

- літаків – 331,

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),

- крилатих ракет – 1846 (+1),

- кораблів/катерів – 23,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 149 (+46),

- спеціальної техніки – 1443 (+7).

23 січня відбулося 18-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

У Міноборони повідомили, що за результатами "Рамштайну" західні партнери зобов'язалися працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що протягом майже двох місяців російські загарбники у спробах просунутися в Україні втратили понад 54 000 солдатів. За його словами, Кремль жертвує приблизно 400 своїх військових в обмін на один квадратний кілометр української землі.

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