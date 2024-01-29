Армія Росії втратила 1070 людей. ЗСУ знищили величезну кількість техніки — зведення
Українська РСЗВ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 1070 солдатів та офіцерів, а також 88 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Вранці військові заявляли про 74 бойові зіткнення, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Приютного та Кринкiв.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 383 180 (+1070),

- танків – 6290 (+10),

- бойових броньованих машин – 11 696 (+25),

- артилерійських систем – 9113 (+16),

- РСЗВ – 972,

- засобів ППО – 660,

- літаків – 331,

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),

- крилатих ракет – 1846 (+1),

- кораблів/катерів – 23,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 149 (+46),

- спеціальної техніки – 1443 (+7).

  • 23 січня відбулося 18-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
  • У Міноборони повідомили, що за результатами "Рамштайну" західні партнери зобов'язалися працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.
  • Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що протягом майже двох місяців російські загарбники у спробах просунутися в Україні втратили понад 54 000 солдатів. За його словами, Кремль жертвує приблизно 400 своїх військових в обмін на один квадратний кілометр української землі.

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